47 punktów karnych za jednym razem! Szarża 38-latki z Otwocka zszokowała wszystkich

Szok, kierująca skodą 38-latka za jednym razem otrzymała aż 47 punktów karnych! Świadkowie nie mogli uwierzyć w to, co zrobiła. Zamiast przepuścić pieszych na pasach wcisnęła gaz do dechy jadąc pod prąd. Kobieta zrobiła to na dodatek pod szkołą, w chwili, gdy na przejście miał wchodzić mężczyzna z dzieckiem ignorując pana „stopka”.