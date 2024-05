5 osób zatrzymanych w sprawie podpaleń w Warszawie. Usłyszeli zarzuty o terroryzm! W tle pożar Marywilskiej 44

Znana sieć sklepów wchodzi do Warszawy! W Niemczech bije rekordy popularności

CO W OFERCIE?

CO SIĘ STAŁO?

5 osób zatrzymanych w sprawie podpaleń w Warszawie. Usłyszeli zarzuty o terroryzm!

Sensacyjne informacje wyszły na jaw w poniedziałek (27 maja). Jak przekazała Polska Agencja Prasowa, w sprawie Marywilskiej 44 cały czas trwa zbieranie materiału dowodowego, przesłuchiwani są też kolejni świadkowie dramatycznych wydarzeń. - W drugim z prowadzonych postępowań aktualnie 5 podejrzanym ogłoszono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw o charakterze terrorystycznym. Na wniosek prokuratora sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec wszystkich podejrzanych – powiedział cytowany przez PAP prok. Karol Borchólski z Prokuratury Krajowej. Co dokładnie ustalili śledczy? Sprawa jest na razie owiana mgłą tajemnicy. Służby cały czas intensywnie pracują nad rozbiciem siatki, która mogła stać za pożarami w stolicy.

Do końca lipca na działkę przy ul. Marywilskiej wróci handel. Plany spółki są ogromne. Na parkingu sąsiadującym ze spalonym kompleksem pojawią się tymczasowe kontenery handlowe. To jednak nie wszystko. Według wstępnych informacji, w przyszłym roku rozpocznie się odbudowa hali. Chcą to zrobić w rekordowym czasie − 9 miesięcy. Więcej przeczytasz TUTAJ.