6-latka pod wodą blisko Otwocka! Walka o życie dziecka

Dramat nad jeziorem pod Otwockiem. 6-latka wyciągnięta spod wody, trwa walka o jej życie

Początek wakacji przyniósł kolejny dramat nad wodą. Jak podaje Miejski Reporter, w piątek po południu nad jeziorem Moczydło w Karczewie, w powiecie otwockim, doszło do wypadku z udziałem sześcioletniej dziewczynki. Dziecko zniknęło pod wodą podczas pobytu na dzikim kąpielisku. Po długiej reanimacji udało się przywrócić jego funkcje życiowe. Dziewczynka w stanie krytycznym została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Do zdarzenia doszło około godziny 17.30. Według wstępnych informacji dziecko przez kilkanaście minut znajdowało się pod powierzchnią wody. Gdy zostało wyciągnięte na brzeg, natychmiast rozpoczęto resuscytację krążeniowo-oddechową. Na miejsce skierowano liczne siły ratunkowe. Oprócz zespołów ratownictwa medycznego pracowało kilka zastępów straży pożarnej, policjanci oraz załoga śmigłowca LPR. Po długiej walce ratownikom udało się przywrócić dziewczynce czynności życiowe. Następnie została przewieziona do szpitala, gdzie lekarze nadal walczą o jej życie.

Dziecko przebywało nad wodą pod opieką rodziców. Byli trzeźwi

Policjanci rozpoczęli wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dziecko przebywało nad wodą pod opieką rodziców. Badanie wykazało, że opiekunowie byli trzeźwi. Śledczy będą ustalać, jak doszło do tego, że dziewczynka znalazła się pod wodą. Do wypadku doszło na dzikim kąpielisku. W miejscu zdarzenia znajduje się znak zakazujący kąpieli. Mimo to wiele osób korzysta z tego akwenu w czasie upałów. To kolejny dramat nad wodą w ostatnich dniach, a od 1 kwietnia w Polsce utonęły już 72 osoby.

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