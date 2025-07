81. rocznica Powstania Warszawskiego. Prezydent Duda wręczył odznaczenia powstańcom

Uroczyste obchody 81. rocznicy Powstania Warszawskiego

Dziś odbyły się pierwsze uroczystości upamiętniające 81. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W stołecznym Parku Wolności prezydent Andrzej Duda i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski spotkali się z Powstańcami i ich rodzinami na uroczystości nadania orderów i odznaczeń państwowych. Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 r. o godz. 17, było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie.

Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, powitał zgromadzonych gości. W swoim przemówieniu podkreślił:

"Szanowni, Drodzy Powstańcy, 81 lat temu Wy i tysiące Waszych kolegów i koleżanek stanęliście do walki nie tylko o ukochaną Warszawę, ale także o całą Rzeczpospolitą i o jej niepodległość. Ta walka, choć nie zakończyła się zwycięstwem, stała się dla następnych pokoleń Polaków wzorem męstwa i patriotyzmu. Z tej walki wyrosła wolna i niepodległa Polska".

Wręczenie odznaczeń państwowych

Uroczystość wręczenia odznaczeń poprowadził Piotr Olejniczak, dyrektor Biura Odznaczeń i Nominacji w Kancelarii Prezydenta RP. Prezydent Andrzej Duda nadał ordery i odznaczenia państwowe uczestnikom Powstania oraz osobom pielęgnującym pamięć o tamtych wydarzeniach.

Odznaczeni zostali:

Halina Strzelecka, pseudonim Grażyna, łączniczka i sanitariuszka w pierwszym obwodzie Radwan w Śródmieściu – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Włodzimierz Hunder pseudonim Chomik, żołnierz plutonu ochrony sztabu przy ulicy Tamka 46. – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Zgrupowanie „Bicz", Grupa bojowa „Krybar” – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Szymon Niedziela, Stanisław Wyganowski, Mariusz Ziaja – Złoty Krzyż Zasługi.

Agata Niedzielska, Monika Przytuła, Anna Roczkowska, Anna Sobowiec – Srebrny Krzyż Zasługi.

Sylwia Antoniak, Elżbieta Badaj, Jacek Bartnicki, Andres Karabin Libero, Piotr Kowalski, Tomasz Kwiatkowski, Marlena Rosłaniec, Małgorzata Rubiec-Masalska, Joanna Sadowska, Adam Śmiarowski, Piotr Dziński, Ewa Sachaj – Brązowy Krzyż Zasługi.

Halina Strzelecka o Godzinie „W”. Race i krzyki to metoda na podpalenie Polski. Mocne słowa uczestniczki Powstania Warszawskiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Przemówienia Prezydenta RP i Prezydenta m.st. Warszawy

"Nie sposób przecenić tego, co zrobiliście. To Wy nieśliście przez dekady sztandar niepodległej Polski. Choć przez lata zbrodniczy reżim komunistyczny próbował wymazać pamięć o Waszej walce, zohydzić ją, zdeptać – Wy pozostaliście wierni swoim ideałom" - mówił prezydent Andrzej Duda.

"Wasze świadectwo i Wasze życie są dziś fundamentem naszego państwa. Nie byłoby wolnej Polski bez tej walki – choć przegranej w sensie militarnym, to zwycięskiej w wymiarze moralnym i duchowym. Bo z niej wyrosła siła, która przyniosła nam wolność w 1989 roku".

Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy, powiedział:

"Spotykamy się – jak co roku – tutaj, na dziedzińcu Muzeum Powstania Warszawskiego. W miejscu szczególnym – pełnym symboliki, pamięci i emocji. Wybuch Powstania był wyrazem najwyższego heroizmu – walki o godność, wolność i przyszłość. Z podziwem i wdzięcznością patrzymy dziś na Was – Powstańcy – bohaterów tamtych dni. Dziś ta pamięć jest żywa – i będzie trwać. Bo to Wy nauczyliście nas, co znaczy „być Warszawiakiem” – z dumą, z godnością, z sercem. To dzięki Wam miasto, które zostało niemal doszczętnie zniszczone, powstało z gruzów. Jesteście fundamentem tej odbudowanej Warszawy".

Głos powstańców

Podczas uroczystości głos zabrał również Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich, pan Janusz Maksymowicz:

"Spotykamy się dziś w tym symbolicznym miejscu, by uczcić 81. rocznicę Powstania Warszawskiego — walki o wolność, która nigdy nie jest dana raz na zawsze".

Zwrócił uwagę na rolę kobiet w Powstaniu, które walczyły nie tylko jako sanitariuszki i łączniczki, ale także jako żołnierki z bronią w ręku. Przypomniał, że Warszawa poniosła niewyobrażalne straty, a miasto legło w gruzach. Podkreślił jednak, że dzięki pracy wielu pokoleń Polaków Warszawa została odbudowana i rozbudowana, stając się nowoczesnym, pięknym i tętniącym życiem europejskim miastem.

Przestroga przed powtórką historii

Janusz Maksymowicz nawiązał również do tragicznej sytuacji na Ukrainie, podkreślając, że historia lubi się powtarzać:

"Tragicznym potwierdzeniem tego jest napaść putinowskiej Rosji na Ukrainę. Ten zapach wojny blisko naszej granicy bardzo nas niepokoi. Należy uczynić wszystko, aby ta wojna nie rozlała się na inne kraje europejskie".

Zaapelował o jedność i współpracę w sprawie bezpieczeństwa kraju, niezależnie od różnic poglądów.