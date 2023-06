9-latka wbiegła pod rozpędzone auta. W stanie ciężkim trafiła do szpitala

KOSZMARNY WYPADEK

9-latka wbiegła pod rozpędzone auta w Piasecznie. W stanie ciężkim trafiła do szpitala

We wtorek, 27 czerwca w okolicach godzinach 17 doszło do koszmarnego wypadku. Nagle, z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn, na jezdnię wybiegła 9-letnia dziewczynka. Wbiegła wprost pod rozpędzone auta. Została potrącona. Dziecko w stanie ciężkim zostało przetransportowane do szpitala. Kierowcy byli badani alkomatem – byli trzeźwy.