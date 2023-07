Aborcja w warszawskich szpitalach. "Żadnej pacjentce nie odmawiamy pomocy”

W stołecznych szpitalach nie ma zakazu aborcji

W czwartek, 6 lipca, pod Warszawskim Instytutem Zdrowia Kobiet odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięła wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska oraz dyrektorzy i dyrektorki miejskich szpitali, w których są oddziały ginekologiczno-położnicze. Uczestnicy konferencji zdementowali doniesienia medialne opublikowane na łamach „Gazety Wyborczej” o utrudnianiu pacjentkom dostępu do aborcji ze wskazań medycznych.

- W naszych placówkach jesteście bezpieczne. Zawsze możecie liczyć na pomoc w sytuacji zagrożenia waszego zdrowia lub życia oraz na szacunek dla waszych wyborów i praw. Zapewniamy, że na pewno nie spotkacie się w naszych szpitalach z odmową dostępu do usług medycznych, w tym do zabiegów przerywania ciąży ze względów medycznych - zapewniła wiceprezydent.

Renata Kaznowska nawiązała również do nierzetelnych artykułów prasowych, w których atakowani są lekarze z warszawskich szpitali. - Insynuacje, jakoby pacjentki stojących obok mnie dyrektorów szpitali mogły mieć utrudnioną pomoc w dostępie do legalnych usług medycznych, są nieuczciwe i nieprawdziwe. Podam państwu statystyki, których nigdy wcześniej nie podawaliśmy, bo nie chcemy sprowadzać kobiet w ekstremalnie trudnej sytuacji życiowej stojących wobec jeszcze trudniejszych wyborów do statystyki. Teraz to jednak konieczne. W roku 2018 – 6 zabiegów przerwania ciąży z przyczyn medycznych lub z powodu gwałtu. Rok 2019 – 2 procedury, rok 2021 – 1 procedura. Rok 2021, po wejściu w życie wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej – 4 procedury, w roku 2022 – 7 procedur, w pierwszej połowie 2023 roku – 8 procedur - przekazała Kaznowska podczas konferencji.

Wspólne oświadczenie dyrektorów stołecznych szpitali

Lekarze z sześciu stołecznych placówek (Warszawski Instytut Zdrowia Kobiet, Szpital Bielański, Centrum Medyczne Żelazna, Szpital Praski, Warszawski Szpital Południowy, Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny) podpisali oświadczenie, w którym jasno deklarują, że dobro pacjentek zawsze jest na pierwszym miejscu. Poniżej publikujemy jego treść.

„My niżej podpisani, dyrektorzy i dyrektorki warszawskich szpitali miejskich, stanowczo protestujemy przeciwko rozpowszechnieniu w mediach nieprawdziwych informacji sugerujących, że w kierowanych przez nas placówkach w jakikolwiek sposób utrudniony jest dostęp do leczenia, w tym do zabiegów przerywania ciąży ze wskazań medycznych.

Stawiamy dobro naszych pacjentek na pierwszym miejscu, dlatego z całą mocą podkreślamy, że w warszawskich szpitalach miejskich każda kobieta, która znajdzie się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia zarówno jej samej, jak i jej dziecka może liczyć na profesjonalną pomoc naszych lekarzy i całego personelu medycznego. Jasno chcemy również zaznaczyć, że żadnej pacjentce zgłaszającej się do szpitala nie odmawiamy pomocy, wręcz przeciwnie. Pacjentki na oddziałach ginekologiczno-położniczych mają do dyspozycji zespoły wykwalifikowanych specjalistów, najwyższej klasy opiekę medyczną – i co najważniejsze – dostęp do profesjonalnej opieki psychologicznej.

Ponadto w miejskich szpitalach wykonywanych jest wiele operacji i zabiegów ratujących zdrowie i życie, jak na przykład wewnątrzmaciczne amniopunkcje, przetoczenia krwi płodu czy rozszczepy kręgosłupa u płodu (metodą laparoskopową). Doświadczenie i nowoczesne technologie sprawiają, że pacjentki stołecznych szpitali otoczone są opieką na najwyższym poziomie”.