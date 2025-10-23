Afera w OKW w Otwocku. Źle policzyli głosy na prezydenta, prokuratura umarza postępowanie

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-10-23 12:04

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga skierowała do sądu wnioski o warunkowe umorzenie postępowania wobec ośmiu z dziewięciu członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Otwocku. Podczas wyborów prezydenckich wykryto poważne nieprawidłowości przy liczeniu głosów. Co do jednego członka Komisji śledztwo jest kontynuowane - przekazała prokurator Karolina Staros, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.

Urna wyborcza

i

Autor: Adam Burakowski/ East News Wybory prezydenckie 2025
  • W Otwocku doszło do poważnych nieprawidłowości w liczeniu głosów podczas wyborów prezydenckich.
  • Prokuratura umorzyła postępowanie wobec ośmiu członków komisji, ale śledztwo w sprawie jednego z nich jest kontynuowane.
  • Jakie błędy popełniono i dlaczego prokuratura zdecydowała się na warunkowe umorzenie postępowania?

Błędy w Obwodowej Komisji Wyborczej w Otwocku. Prokuratura zbadała sprawę

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie podjęła decyzję o skierowaniu do Sądu Rejonowego w Otwocku wniosków o warunkowe umorzenie postępowania wobec 8 z 9 członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Otwocku. Sprawa dotyczy wyborów prezydenckich, a konkretnie nieprawidłowości, które miały miejsce podczas liczenia głosów.

Źle policzone głosy i zaniedbanie

Według prokuratury, członkowie komisji dopuścili się następujących błędów.

  • Błędne uznanie za ważną karty do głosowania, która nie była opatrzona pieczęcią Komisji.
  • Błędne ustalenie liczby głosów oddanych na kandydata Karola Tadeusza Nawrockiego.
  • Odwrotne przypisanie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów na skutek zaniechania weryfikacji danych wprowadzonych do sieci elektronicznego przesyłania danych oraz poprawności protokołu głosowania.

Czyny te zakwalifikowano z art. 231 § 3 k.k. Czyn ten zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Warunkowe umorzenie postępowania – co to oznacza?

Rzeczniczka prokuratury tłumaczy:

"Warunkowe umorzenie postępowania jest możliwe w przypadku przestępstwa zagrożonego karą nie przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, a także jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa".

Co dalej ze sprawą?

Wnioski o warunkowe umorzenie postępowania zostaną rozpatrzone przez Sąd Rejonowy w Otwocku. Co do jednego członka Komisji śledztwo jest kontynuowane. Oznacza to, że prokuratura wciąż bada jego udział w ewentualnych nieprawidłowościach.

