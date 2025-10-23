Afera w OKW w Otwocku. Źle policzyli głosy na prezydenta, prokuratura umarza postępowanie

W Otwocku doszło do poważnych nieprawidłowości w liczeniu głosów podczas wyborów prezydenckich.

Prokuratura umorzyła postępowanie wobec ośmiu członków komisji, ale śledztwo w sprawie jednego z nich jest kontynuowane.

Jakie błędy popełniono i dlaczego prokuratura zdecydowała się na warunkowe umorzenie postępowania?

Błędy w Obwodowej Komisji Wyborczej w Otwocku. Prokuratura zbadała sprawę

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie podjęła decyzję o skierowaniu do Sądu Rejonowego w Otwocku wniosków o warunkowe umorzenie postępowania wobec 8 z 9 członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Otwocku. Sprawa dotyczy wyborów prezydenckich, a konkretnie nieprawidłowości, które miały miejsce podczas liczenia głosów.

Źle policzone głosy i zaniedbanie

Według prokuratury, członkowie komisji dopuścili się następujących błędów.

Błędne uznanie za ważną karty do głosowania, która nie była opatrzona pieczęcią Komisji.

Błędne ustalenie liczby głosów oddanych na kandydata Karola Tadeusza Nawrockiego.

Odwrotne przypisanie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów na skutek zaniechania weryfikacji danych wprowadzonych do sieci elektronicznego przesyłania danych oraz poprawności protokołu głosowania.

Czyny te zakwalifikowano z art. 231 § 3 k.k. Czyn ten zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Warunkowe umorzenie postępowania – co to oznacza?

Rzeczniczka prokuratury tłumaczy:

"Warunkowe umorzenie postępowania jest możliwe w przypadku przestępstwa zagrożonego karą nie przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, a także jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa".

Co dalej ze sprawą?

Wnioski o warunkowe umorzenie postępowania zostaną rozpatrzone przez Sąd Rejonowy w Otwocku. Co do jednego członka Komisji śledztwo jest kontynuowane. Oznacza to, że prokuratura wciąż bada jego udział w ewentualnych nieprawidłowościach.