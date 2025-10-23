Afera w OKW w Otwocku. Źle policzyli głosy na prezydenta, prokuratura umarza postępowanie

- W Otwocku doszło do poważnych nieprawidłowości w liczeniu głosów podczas wyborów prezydenckich.
- Prokuratura umorzyła postępowanie wobec ośmiu członków komisji, ale śledztwo w sprawie jednego z nich jest kontynuowane.
- Jakie błędy popełniono i dlaczego prokuratura zdecydowała się na warunkowe umorzenie postępowania?
Błędy w Obwodowej Komisji Wyborczej w Otwocku. Prokuratura zbadała sprawę
Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie podjęła decyzję o skierowaniu do Sądu Rejonowego w Otwocku wniosków o warunkowe umorzenie postępowania wobec 8 z 9 członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Otwocku. Sprawa dotyczy wyborów prezydenckich, a konkretnie nieprawidłowości, które miały miejsce podczas liczenia głosów.
Źle policzone głosy i zaniedbanie
Według prokuratury, członkowie komisji dopuścili się następujących błędów.
- Błędne uznanie za ważną karty do głosowania, która nie była opatrzona pieczęcią Komisji.
- Błędne ustalenie liczby głosów oddanych na kandydata Karola Tadeusza Nawrockiego.
- Odwrotne przypisanie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów na skutek zaniechania weryfikacji danych wprowadzonych do sieci elektronicznego przesyłania danych oraz poprawności protokołu głosowania.
Czyny te zakwalifikowano z art. 231 § 3 k.k. Czyn ten zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Warunkowe umorzenie postępowania – co to oznacza?
Rzeczniczka prokuratury tłumaczy:
"Warunkowe umorzenie postępowania jest możliwe w przypadku przestępstwa zagrożonego karą nie przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, a także jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa".
Co dalej ze sprawą?
Wnioski o warunkowe umorzenie postępowania zostaną rozpatrzone przez Sąd Rejonowy w Otwocku. Co do jednego członka Komisji śledztwo jest kontynuowane. Oznacza to, że prokuratura wciąż bada jego udział w ewentualnych nieprawidłowościach.