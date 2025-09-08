Tak zmieni się historyczny dworzec kolejowy pod Warszawą. Powiew nowoczesności w zabytkowym budynku

Dworzec PKP Otwock przejdzie metamorfozę

Dworzec jak z pocztówki, z elewacją w kolorze jasnego beżu i zielonoszarą stolarką okienną. Tak właśnie będzie wyglądał odnowiony Dworzec PKP Otwock. Ale to nie tylko kosmetyka. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków i zostanie zabezpieczony na kolejne lata.

Jak podkreśla Alan Beroud, prezes zarządu PKP S.A., głównym celem jest: „…modernizacja budynku, na którą składają się m.in. udoskonalenie gruntowne wnętrza obiektu, wymiana okien oraz dachu. Chcemy stworzyć przestrzeń nowoczesną, komfortową dla pasażerów oraz z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej architektury dworca”.

Zakres prac obejmuje:

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

gruntowną wymianę dachu,

odtworzenie elewacji, aby dworzec odzyskał swój historyczny wygląd,

odnowienie wnętrz i dostosowanie ich do współczesnych funkcji,

zawieszenie nowego, lśniącego zegara na wieży dworca,

odrestaurowanie wiaty od strony peronów z zachowaniem jej historycznego uroku.

Decyzje o ostatecznej kolorystyce elewacji i stolarki będą podejmowane pod ścisłym nadzorem konserwatorskim, co gwarantuje, że remont dworca Otwock zostanie przeprowadzony z najwyższą dbałością o detale, zapewnia PKP.

Komfort i bezpieczeństwo

Modernizacja dworca Otwock to przede wszystkim ukłon w stronę pasażerów. Wewnątrz budynku zaplanowano przestronny hol z wygodnymi ławkami, pomieszczenia kas biletowych z zapleczem, a także nowoczesne, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. Toalety będą ogólnodostępne i dostosowane do potrzeb każdego, w tym osób z niepełnosprawnościami. Pojawią się także lokale do wynajęcia oraz specjalne pomieszczenie, które może zostać zagospodarowane np. na czytelnię.

Wprowadzone zostaną liczne udogodnienia, m.in.:

ścieżki prowadzące dla osób niedowidzących,

oznaczenia w alfabecie Braille’a,

dotykowe plany dworca.

Co więcej, bezpieczeństwo będzie na najwyższym poziomie. Budynek i jego otoczenie zostaną wyposażone w nowoczesne systemy bezpieczeństwa, w tym kompleksowy monitoring.

Rewolucja na placu dworcowym. Nowy parking i zieleń

To nie tylko budynek dworca, ale całe jego otoczenie przejdzie rewolucję. Przed dworcem powstanie nowoczesny parking z różnymi rodzajami miejsc postojowych, co znacznie ułatwi życie kierowcom i pasażerom.

Planowane są m.in.:

standardowe miejsca postojowe dla samochodów osobowych,

miejsca typu kiss&ride – idealne do szybkiego wysadzenia lub odebrania pasażerów,

miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami,

stanowiska postojowe dla taksówek.

Powstaną również nowe drogi dojazdowe, dojścia dla pieszych, wiata śmietnikowa oraz, co ważne dla ekologów i rowerzystów, nowoczesna wiata rowerowa. Nie zabraknie także zieleni – wykonane zostaną liczne nasadzenia w postaci drzew i krzewów, co upiększy okolicę i stworzy przyjemną atmosferę.

Inwestycja PKP Otwock. Wyczekiwana zmiana

Modernizacja dworca w Otwocku to projekt, na który mieszkańcy czekali z niecierpliwością. Jak podkreśla Dariusz Grajda, wiceprezes zarządu PKP S.A.: „Modernizacja dworca w Otwocku to ważna i wyczekiwana przez mieszkańców miasta oraz okolicznych miejscowości inwestycja, która doskonale uzupełnia przeprowadzoną wcześniej kompleksową przebudowę stacji i linii kolejowej przebiegającej przez Otwock. PKP S.A. realizuje inwestycje zarówno w największych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach, ale po różnych analizach i obserwacjach wiemy, że to właśnie modernizacje i budowy dworców na terenie największych polskich aglomeracji – w takich miastach jak Otwock, w których korzystanie z kolei jest nieodłączonym elementem życia codziennego – to najlepiej zainwestowane pieniądze”.

Umowa na realizację tej inwestycji PKP Otwock została zawarta w 2023 roku w formule „projektuj i buduj”. Wykonawcą jest firma SKB LDR Sp. z o.o., a wyłącznym inwestorem – Polskie Koleje Państwowe S.A. Całkowity koszt to około 22 mln zł brutto, co świadczy o skali przedsięwzięcia. Choć prace mają zakończyć się na początku 2027 roku, ostateczny termin oddania dworca do użytku będzie zależał od postępów prac budowlanych, rozruchu nowych instalacji, odbiorów technicznych oraz uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych.