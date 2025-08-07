Agresywny 30-latek znęcał się nad rodzicami. Groził matce pozbawieniem życia

Dramat w rodzinie z Ostrołęki

Sytuacja miała miejsce na początku tygodnia w jednym z domów na terenie powiatu ostrołęckiego. Jak wynika z informacji przekazanych przez nadkom. Tomasza Żerańskiego z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, 30-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego wszczął awanturę ze swoimi 70-letnimi rodzicami.

Podczas kłótni mężczyzna stosował wobec nich przemoc fizyczną i psychiczną. Co więcej, swojej matce groził pozbawieniem życia. Tego rodzaju zachowanie stanowi poważne naruszenie bezpieczeństwa i spokoju domowego.

Zatrzymanie agresora

Na szczęście, interwencja policji była natychmiastowa. Funkcjonariusze z ostrołęckiego Wydziału Patrolowego szybko pojawili się na miejscu zdarzenia. Ich działanie miało na celu natychmiastowe odizolowanie agresora od pokrzywdzonych rodziców.

„Agresor został natychmiast odizolowany przez policjantów od swoich ofiar poprzez zatrzymanie go w policyjnym areszcie” – poinformował nadkom. Tomasz Żerański. Zatrzymanie to było kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa starszym osobom i przerwania aktu przemocy.

Zarzuty i środki zapobiegawcze

Dzięki współpracy z prokuraturą zebrano obszerny materiał dowodowy. Pozwoliło to na przedstawienie 30-latkowi zarzutu dotyczącego znęcania się nad członkami swojej rodziny. Aby zapewnić dalszą ochronę pokrzywdzonym i ich bezpieczeństwo, podjęto również dodatkowe kroki prawne. Wobec mężczyzny zastosowano środki zapobiegawcze. Są to:

Nakaz opuszczenia domu.

Zakaz zbliżania się do członków swojej rodziny.

Te działania mają na celu uniemożliwienie dalszego kontaktu agresora z ofiarami i zapobieżenie powtórzeniu się podobnych incydentów. Sytuacja ta stanowi przestrogę dla osób, które błędnie zakładają, że konflikty rodzinne mogą być rozwiązywane za pomocą przemocy i agresji. Policja podkreśla, że w każdym takim przypadku będzie działać zdecydowanie.

Gdzie szukać pomocy? Ważne numery alarmowe

Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej lub jesteś świadkiem takiej sytuacji, nie wahaj się działać.

Telefon alarmowy 112 – w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, gdy potrzebna jest natychmiastowa interwencja policji lub innych służb ratunkowych.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 800 120 002. Numer bezpłatny, czynny całą dobę. To miejsce, gdzie uzyskasz wsparcie psychologiczne, prawne oraz informacje o możliwościach pomocy.

Lokalne ośrodki pomocy społecznej (OPS) – oferują wsparcie socjalne, psychologiczne oraz pomoc w znalezieniu schronienia.

Komisariaty Policji – zawsze możesz zgłosić przemoc bezpośrednio na najbliższym komisariacie.

Pamiętaj, że przemoc w rodzinie nie jest prywatną sprawą i nigdy nie jest usprawiedliwiona. Działaj, aby chronić siebie i swoich bliskich.