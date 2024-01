Śnieżyca przechodzą nad Polską. Warszawa ogłasza akcję ALFA

Akcję ALFA ogłoszono w sobotę, 20 stycznia, w Warszawie, po tym jak stolicę storpedowały śnieżyce. Jak informuje Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa na swoim profilu facebookowym, na ulice wyjechało 170, czyli maksymalna liczba pługoposypywarek. - W stolicy intensywny opad śniegu,🌨 do tego silne podmuchy wiatru.🌬 To warunki kiedy ogłaszamy akcję ALFA.🚨 Na ulicach, którymi kursują autobusy miejskie,🚌 pracuje maksymalna liczba pojazdów przeznaczona do tego typu działań, czyli 170.💪 Na chodnikach są bez przerwy ekipy, które odgarniają śnieg i posypują je piaskiem.✅️ Obsługujemy 3,5 mln m kw. terenów dla pieszych. Wszystko to dla Waszego bezpieczeństwa.👍 - czytamy w komunikacie.

Intensywne opady śniegu w innych regionach. GDDKiA ostrzega kierowców

Śnieżyce przechodzą również nad innymi regionami Polski, dlatego o ostrożną jazdę do kierowców apeluje też Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na jej profilu na portalu X (dawniej: Twitter) można znaleźć informacje o trudnych warunkach pogodowych z: Podlaskiego, Pomorskiego, Dolnośląskiego i właśnie Warszawy.

- Przypominamy o trudnych warunkach pogodowych na #Pomorze❗️ Porywy wiatru💨 nawet do 85 km/h. Prognozowane intensywne opady śniegu🌨, dlatego apelujemy o dostosowanie prędkości do warunków na drodze. Obecnie na sieci dróg krajowych w woj. pomorskim pracuje 2️⃣2️⃣ pojazdy ZUD❄️ - czytamy w jednym z wpisów.

❄️ nie pada, ale mróz trzyma.🌡wahają się od 0 do -9 st. C. W terenie jest ponad 5️⃣0️⃣ pługów i piaskarek 🚜 Niestety wieje wiatr i śnieg z pól może nawiewać na drogę. Szczególnie uważajcie na#DK12 #Głogów-#Piotrowice i #DK94 #Studnica-#Chojnów. Noga z gazu 🚗 🚙 #zimaGDDKIA pic.twitter.com/gUDEflXk9w— GDDKiA Wrocław (@GDDKiA_Wroclaw) January 20, 2024