Akcja wojska i policji w Warszawie. Szukają szczątków rosyjskiego drona?

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-09-12 15:07

W dzielnicy Wesoła w Warszawie, w rejonie Starej Miłosnej, prowadzone są szeroko zakrojone poszukiwania. W działania zaangażowane są służby mundurowe, w tym żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), policja oraz straż pożarna. Wszystko po zgłoszeniu od mieszkańców o tym, że w okolicy mogą znajdować się szczątki rosyjskiego drona. Akcja koncentruje się na zalesionym terenie, kilkaset metrów od najbliższych zabudowań. Służby weryfikują zgłoszenie, które otrzymały od mieszkańców na numer alarmowy 112.

Rosyjski dron spadł w Warszawie? Szczegóły operacji poszukiwawczej w Wesołej

Rosyjski dron spadł w Warszawie? Służby prowadzą zakrojone na szeroką skalę poszukiwania w lesie w dzielnicy Wesoła, w rejonie Starej Miłosnej, w kierunku Zakrętu. Na miejscu działają żołnierze WOT, policjanci i strażacy, którzy przeczesują wskazany przez mieszkańców obszar, gdzie mógł spaść tajemniczy obiekt.

Teren poszukiwań jest trudny – zalesiony, miejscami podmokły i bagnisty, co spowalnia prace. Rejon znajduje się zaledwie kilkaset metrów od najbliższych domów jednorodzinnych – podaje radio Eska.

- Służby weryfikują zgłoszenie mieszkańców - powiedziała portalowi rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.

- Policja podjęła działania i czynności w Wesołej po to, aby zweryfikować informacje, które otrzymała na numer alarmowy, ale na chwilę obecną nie mamy żadnych informacji potwierdzających, że w Wesołej znajdują się jakiekolwiek elementy czy szczątki drona - mówi Karolina Gałecka. 

Pod Włodawą rosyjski dron spadł na dom

Dron spadł na jednostkę WOT na Mazowszu! Nowe doniesienia

Zidentyfikowane miejsca znalezienia fragmentów dronów w Polsce

Szczątki maszyn zostały zlokalizowane w miejscowościach na terenie pięciu województw. Oto pełna lista.

Województwo lubelskie;

  • Czosnówka (pow. bialski)
  • Cześniki (pow. zamojski)
  • Wyryki (pow. włodawski)
  • Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski)
  • Wohyń (pow. radzyński)
  • Wielki Łan (pow. włodawski)
  • Zabłocie-Kolonia (pow. bialski)
  • Wyhalew (pow. parczewski)
  • Bychawka Trzecia (pow. lubelski)
  • Przymiarki (pow. biłgorajski)

Województwo mazowieckie:

  • Nowe Miasto nad Pilicą (pow. grójecki)
  • Gmina Korytnica – między miejscowościami Radiany i Sewerynów (pow. węgrowski)

Województwo świętokrzyskie:

  • Czyżów (na pograniczu pow. buskiego i staszowskiego)
  • Sobótka (pow. opatowski)
  • Smyków (pow. konecki)

Województwo łódzkie:

  • Mniszków (pow. opoczyński)

Województwo warmińsko-mazurskie:

  • Oleśno (pow. elbląski)

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez drony

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o wielokrotnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Zdarzenie miało miejsce w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

W komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podkreśliło, że jest to „akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli”. W związku z zaistniałą sytuacją, na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ, natychmiast uruchomiono procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone.

