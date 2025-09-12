Akcja wojska i policji w Warszawie. Szukają szczątków rosyjskiego drona?

Rosyjski dron spadł w Warszawie? Szczegóły operacji poszukiwawczej w Wesołej
Rosyjski dron spadł w Warszawie? Służby prowadzą zakrojone na szeroką skalę poszukiwania w lesie w dzielnicy Wesoła, w rejonie Starej Miłosnej, w kierunku Zakrętu. Na miejscu działają żołnierze WOT, policjanci i strażacy, którzy przeczesują wskazany przez mieszkańców obszar, gdzie mógł spaść tajemniczy obiekt.
Teren poszukiwań jest trudny – zalesiony, miejscami podmokły i bagnisty, co spowalnia prace. Rejon znajduje się zaledwie kilkaset metrów od najbliższych domów jednorodzinnych – podaje radio Eska.
- Służby weryfikują zgłoszenie mieszkańców - powiedziała portalowi rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.
- Policja podjęła działania i czynności w Wesołej po to, aby zweryfikować informacje, które otrzymała na numer alarmowy, ale na chwilę obecną nie mamy żadnych informacji potwierdzających, że w Wesołej znajdują się jakiekolwiek elementy czy szczątki drona - mówi Karolina Gałecka.
Zidentyfikowane miejsca znalezienia fragmentów dronów w Polsce
Szczątki maszyn zostały zlokalizowane w miejscowościach na terenie pięciu województw. Oto pełna lista.
Województwo lubelskie;
- Czosnówka (pow. bialski)
- Cześniki (pow. zamojski)
- Wyryki (pow. włodawski)
- Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski)
- Wohyń (pow. radzyński)
- Wielki Łan (pow. włodawski)
- Zabłocie-Kolonia (pow. bialski)
- Wyhalew (pow. parczewski)
- Bychawka Trzecia (pow. lubelski)
- Przymiarki (pow. biłgorajski)
Województwo mazowieckie:
- Nowe Miasto nad Pilicą (pow. grójecki)
- Gmina Korytnica – między miejscowościami Radiany i Sewerynów (pow. węgrowski)
Województwo świętokrzyskie:
- Czyżów (na pograniczu pow. buskiego i staszowskiego)
- Sobótka (pow. opatowski)
- Smyków (pow. konecki)
Województwo łódzkie:
- Mniszków (pow. opoczyński)
Województwo warmińsko-mazurskie:
- Oleśno (pow. elbląski)
Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez drony
W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o wielokrotnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Zdarzenie miało miejsce w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
W komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podkreśliło, że jest to „akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli”. W związku z zaistniałą sytuacją, na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ, natychmiast uruchomiono procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone.