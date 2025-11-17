Akt dywersji w Polsce. Premier Tusk potwierdza: Eksplozja zniszczyła tory kolejowe pod Warszawą

Premier Tusk potwierdza akt dywersji na kluczowej trasie kolejowej w Polsce.

Eksplozja zniszczyła tory pod Warszawą, a uszkodzenia stwierdzono również bliżej Lublina.

Jakie są konsekwencje tego zdarzenia i kto stoi za atakiem na polską infrastrukturę?

Wyrwa w torach na trasie kolejowej w Życzynie

W niedzielę rano, 16 listopada 2025 roku, maszynista pociągu zgłosił nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w rejonie miejscowości Życzyn, w powiecie garwolińskim, w pobliżu stacji PKP Mika. Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, wstępne oględziny torowiska wykazały uszkodzenie jego fragmentu.

Początkowo rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka przekazała, że „na ten moment brak podstaw, by mówić o celowym działaniu osób trzecich”.

Jednak już w niedzielę po południu szef rządu, Donald Tusk, na platformie X, nie wykluczał, że mamy do czynienia z aktem dywersji. „Nikt nie został poszkodowany. Trwają czynności odpowiednich służb” – napisał wówczas premier, zapewniając o stałym kontakcie z szefem MSWiA.

Donald Tusk potwierdza. To akt dywersji

Dziś, 17 listopada 2025 roku, najgorsze przypuszczenia stały się faktem.

„Niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Na miejscu pracują służby i prokuratura. Na tej samej trasie, bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie” – poinformował premier Tusk, rzucając nowe światło na sprawę i wywołując falę niepokoju w całym kraju.

Służby badają sprawę

Okoliczności i przyczyny tego zdarzenia od samego początku były traktowane z najwyższą powagą. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, Jacek Dobrzyński podkreślił, że sprawa jest traktowana absolutnie priorytetowo. Funkcjonariusze policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) od rana badali miejsce zdarzenia. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk, pytany w Polsat News o tę kwestię, zaznaczył, że w Polsce od dłuższego czasu obserwuje się wiele różnego rodzaju sabotaży. „To może być jeden z takich sabotaży. My tego w żaden sposób nie wykluczamy” – powiedział Duszczyk, odnosząc się do wcześniejszych doniesień o słyszanych wybuchach, które jednak policja początkowo nie potwierdzała.

Tak wygląda Marywilska 44 dwa miesiące po wielkim pożarze, który strawił większość kompleksu handlowego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.