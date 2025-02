Aktywiści Ostatniego Pokolenia skazani! Muszą zapłacić za blokowanie ulicy

Z OSTATNIEJ CHWILI

Aktywiści Ostatniego Pokolenia muszą zapłacić za blokowanie ulicy. Jest wyrok sądu i ostra reakcja

Pięć osób z Ostatniego Pokolenia zostało skazanych za blokadę drogi dojazdowej na koncert Taylor Swift w Warszawie. Aktywiści, którzy przykleili się do jezdni i rozsypali pomarańczowy proszek, protestowali przeciwko wpływowi najbogatszych na kryzys klimatyczny. Sąd uznał ich motywacje za słuszne, ale mimo to nałożył na nich grzywny w wysokości od 200 do 400 złotych. Skazani zapowiadają odwołanie i dalszą walkę.