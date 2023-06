Szok!

Alarm w Piasecznie. Więzień pobił policjanta do nieprzytomności i uciekł sprzed sądu!

Pilna akcja policji w Piasecznie. W czwartek (22 czerwca) sprzed Sądu Rejonowego zbiegł więzień! Wcześniej pobił jednego z eskortujących go policjantów do nieprzytomności, a drugiemu uciekł. W całym mieście policja ogłosiła alarm, a za zbiegiem trwa obława. 36-latek był osadzony w zakładzie karnym w Grójcu. Jak do tego wszystkiego doszło?