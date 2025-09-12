Alarm w Warszawie i okolicach! Policja wydała komunikat w sprawie poszukiwań

Po zgłoszeniach o spadających obiektach w powiecie otwockim, pruszkowskim, piaseczyńskim oraz na Pradze Północ i Południe w Warszawie, służby (policja, Żandarmeria Wojskowa, WOT, straż pożarna) przeprowadziły akcję poszukiwawczą.

Wykorzystano patrole i drony do przeszukania terenu, ale informacje o spadających obiektach nie zostały potwierdzone.

Policja apeluje o czujność i przekazywanie informacji o potencjalnych zagrożeniach, zapewniając, że każdy sygnał zostanie dokładnie sprawdzony.

Policja, wojsko i straż pożarna w akcji. Zgłoszenia o spadających obiektach

Jak informuje Komenda Stołeczna Policji, po otrzymaniu zgłoszeń, na nogi postawiono wszystkie służby. Policjanci, Żandarmeria Wojskowa, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, straż pożarna i inne jednostki ruszyły do akcji. We wskazane miejsca skierowano patrole, które miały dokładnie sprawdzić cały teren. W poszukiwaniach wykorzystano nawet drony, aby z powietrza przeszukać rozległe obszary.

Zgłoszenia o spadających obiektach napływały z różnych lokalizacji – z powiatu otwockiego, pruszkowskiego, piaseczyńskiego oraz z terenu warszawskiej Pragi Północ i Południe. Służby potraktowały wszystkie sygnały bardzo poważnie, nie bagatelizując żadnego z nich. Po dokładnym sprawdzeniu terenu okazało się jednak, że informacje o spadających obiektach nie zostały potwierdzone.

Apel policji do mieszkańców Warszawy i okolic

Mimo że tym razem alarm okazał się fałszywy, policja apeluje do mieszkańców o czujność i przekazywanie wszelkich informacji o potencjalnych zagrożeniach. – Jak widać, na przykładzie opisanych powyżej zdarzeń policjanci nie bagatelizują żadnych sygnałów. Dlatego zwracamy się z prośbą do mieszkańców o przekazywanie nam wszystkich informacji dotyczących potencjalnych zagrożeń. Każda zostanie przez nas wnikliwie sprawdzona – informuje Komenda Stołeczna Policji.

W ciągu ostatnich kilku dni, między innymi do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, wpłynęły informacje o obiektach, które miały spaść na terenie powiatu otwockiego, pruszkowskiego, piaseczyńskiego oraz na terenie warszawskiej Pragi Północ i Południe.W każdym z tych… pic.twitter.com/tSZpszESCC— Policja Warszawa (@Policja_KSP) September 12, 2025