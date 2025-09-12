Alarm w Warszawie i okolicach! Policja wydała komunikat w sprawie poszukiwań

W ostatnim czasie do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie zaczęły napływać zgłoszenia o tajemniczych obiektach spadających z nieba. Na alarmujące wieści natychmiast zareagowały służby. Policja, wojsko, straż pożarna i inne jednostki ruszyły do akcji, aby sprawdzić, co tak naprawdę dzieje się w rejonie Otwocka, Pruszkowa, Piaseczna oraz na warszawskiej Pradze Północ i Południe. Funkcjonariusze wydali komunikat w tej sprawie.

  • Po zgłoszeniach o spadających obiektach w powiecie otwockim, pruszkowskim, piaseczyńskim oraz na Pradze Północ i Południe w Warszawie, służby (policja, Żandarmeria Wojskowa, WOT, straż pożarna) przeprowadziły akcję poszukiwawczą.
  • Wykorzystano patrole i drony do przeszukania terenu, ale informacje o spadających obiektach nie zostały potwierdzone.
  • Policja apeluje o czujność i przekazywanie informacji o potencjalnych zagrożeniach, zapewniając, że każdy sygnał zostanie dokładnie sprawdzony.

Policja, wojsko i straż pożarna w akcji. Zgłoszenia o spadających obiektach

Jak informuje Komenda Stołeczna Policji, po otrzymaniu zgłoszeń, na nogi postawiono wszystkie służby. Policjanci, Żandarmeria Wojskowa, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, straż pożarna i inne jednostki ruszyły do akcji. We wskazane miejsca skierowano patrole, które miały dokładnie sprawdzić cały teren. W poszukiwaniach wykorzystano nawet drony, aby z powietrza przeszukać rozległe obszary.

Zgłoszenia o spadających obiektach napływały z różnych lokalizacji – z powiatu otwockiego, pruszkowskiego, piaseczyńskiego oraz z terenu warszawskiej Pragi Północ i Południe. Służby potraktowały wszystkie sygnały bardzo poważnie, nie bagatelizując żadnego z nich. Po dokładnym sprawdzeniu terenu okazało się jednak, że informacje o spadających obiektach nie zostały potwierdzone.

Apel policji do mieszkańców Warszawy i okolic

Mimo że tym razem alarm okazał się fałszywy, policja apeluje do mieszkańców o czujność i przekazywanie wszelkich informacji o potencjalnych zagrożeniach. – Jak widać, na przykładzie opisanych powyżej zdarzeń policjanci nie bagatelizują żadnych sygnałów. Dlatego zwracamy się z prośbą do mieszkańców o przekazywanie nam wszystkich informacji dotyczących potencjalnych zagrożeń. Każda zostanie przez nas wnikliwie sprawdzona – informuje Komenda Stołeczna Policji.

