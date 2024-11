W tym roku Święty Mikołaj dotarł do Płocka wyjątkowo wcześnie. A jeśli nie do całego miasta, to przynajmniej do jednego z mieszkańców. Przy ul. Wyszogrodzkiej został kupiony los, który dał główną wygraną w zdrapce Lotto o nazwie GIGA 7. Pojedyncza zdrapka w tej grze kosztuje 30 złotych, ale jej zakup okazał się inwestycją życia. Farciarz wygrał aż 2 miliony złotych.

Taka suma spokojnie wystarczy nie tylko na świąteczne prezenty, ale też na spędzenie Bożego Narodzenia pod palmami i to nawet pomimo tego, że zwycięzca będzie musiał oddać 10 procent wygranej fiskusowi. Główna wygrana w Płocku padła w poniedziałek, 4 listopada.

Dwa miliony złotych to najwyższa wygrana w zdrapkach Lotto od początku 2024 r. Warto wspomnieć, że zaledwie kilka dni temu w Ostrowie Wielkopolskim padła wygrana w zdrapkach o wartości miliona złotych. Wydawało się, że siedmiocyfrowa wygrana długo się nie powtórzy, tymczasem gracz z Płocka przebił to osiągnięcie dwukrotnie. Niestety w zdrapce GIGA 7 przewidziano tylko jedną główną wygraną, zatem poszukiwacze fortuny muszą jej szukać w innych zdrapkach lub grach Lotto.

