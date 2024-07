Alert RCB. Ostrzeżenie dla mieszkańców 15 województw. Dostaliście taką wiadomość?

Nadciągają ekstremalne upały! Warszawa apeluje do mieszkańców. Ostrzeżenie IMGW

Alert RCB. We wtorek, 16.07.2024 r. miliony Polaków dostało taką wiadomość

- Uwaga! Dziś (16.07) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr - taką wiadomość otrzymało lub otrzyma dziś niemal cała Polska. Alert RCB został uruchomiony w 15 województwach. SMS z ostrzeżeniem przed burzami z gradem i silnym wiatrem o został wysłany do odbiorców w województwach:

opolskim;

śląskim;

małopolskim;

podkarpackim;

lubelskim;

podlaskim;

warmińsko-mazurskim;

pomorskim;

kujawsko-pomorskim;

mazowieckim;

świętokrzyskim;

łódzkim;

wielkopolskim;

Alerty RCB otrzymali też mieszkańcy części woj. dolnośląskiego i woj. zachodniopomorskie. Jedynym województwem bez alertu RCB jest woj. lubuskie. To właśnie na krańcach zachodnich, pogoda we wtorek (16 lipca) ma być najspokojniejsza. Przed groźnymi burzami ostrzega też Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Szczegóły w artykule Ostrzeżenia IMGW w całej Polsce. Groźne burze już od rana, do tego męczący upał! Będziemy szukać cienia

Alert RCB został uruchomiony w 15 województwach.

Alert RCB. Co zrobić w chwili zagrożenia?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi również, jak zachować się w chwili zagrożenia. Co trzeba zrobić podczas silnej burzy i wiatru?

usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr;

przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami;

zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz;

przygotować oświetlenie zastępcze – latarki z zapasem baterii. Wiatr może uszkodzić linie energetyczne;

uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie – przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

W przypadku zagrożenia podtopieniem:

słuchaj komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania w lokalnym radiu lub telewizji,

przenieś wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku,

zadbaj o to, by telefon komórkowy cały czas był w pełni naładowany,

pojazdy z terenu posesji przestaw w niezagrożone miejsca,

zabezpiecz budynek i przygotuj worki z piaskiem.

- O przypadkach, które Waszym zdaniem mają lub mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa, należy niezwłocznie informować straż pożarną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 - czytamy w komunikacie na gov.pl.

Źródło: RCB / gov.pl