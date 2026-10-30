Andrzej nie wyszedł żywy z więziennej celi. "Rzucał się i krzyczał coraz bardziej"

Jacek Chlewicki
Konsultacja: Jacek Chlewicki
Andrzej Woźniak
2026-10-30 19:27

Udusił kolegę z celi w siedleckim więzieniu, odsiedzi tylko 4 lata. W Sądzie Okręgowym w Sielcach usłyszał wyrok 8 lat pozbawienia wolności, od którego wniósł apelację. Sławomir R. (42 l.) ze Stanisławowa (woj. mazowieckie), twierdził, że nie chciał zrobić krzywdy współwięźniowi Andrzejowi K. (+40 l.), a jego śmierć to przypadek. Sąd Apelacyjny w Lublinie podzielił jego zdanie, zmieniając kwalifikację czynu z zabójstwa na pobicie ze skutkiem śmiertelnym, co sprawiło obniżenie wcześniejszego wyroku.

Andrzej K. (+40 l.) z Burzca woj. lubelskim trafił do siedleckiego zakładu karnego za znęcanie się nad rodziną. W celi gościł dobę, bo następnego dnia już nie żył, udusił go współwięzień Sławomir R. (42 l.) ze Stanisławowa (woj. mazowieckie). Do zdarzenia doszło sierpniowym wieczorem 2024 roku w czteroosobowej cieli. Andrzej K. od chwili przekroczenia progu celi, zaczął czepiać się jej mieszkańców.

Miał ataki choroby alkoholowej i jakieś zwidy. Twierdził, że z łóżka leci woda, a za oknem stoi straszydło. Między Andrzejem, a Sławkiem doszło do głośnej pyskówki. Andrzej chwycił metalowy stołek i rąbnął nim w Sławka. Zamachnął się drugi raz, ale na szczęście nie trafił.

– Powaliłem awanturnika na podłogę i trzymałem go, co sił żeby się uspokoił – opowiadał w sądzie Sławomir R. (42 l.). - Ściskałem go coraz mocniej, a ten rzucał się i krzyczał coraz bardziej.

Przycisnął kolanami jego klatkę piersiowa i szyję. Po chwili Andrzej K. przestał się ruszać. Wezwano lekarzy, którzy długo go reanimowali. Niestety awanturnik zmarł na miejscu. Sąd Okręgowy w Siedlcach skazał Sławomira R. za zabójstwo Andrzeja K. na 8 lat więzienia. Sędzia w uzasadnieniu tłumaczył, że wydając taki wyrok, wziął pod uwagę wiele okoliczności łagodzących, miedzy innymi fakt sprowokowania bójki przez Andrzeja K.

Obrona Sławomira R. zaskarżyła wyrok siedleckiego sądu do Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Lubelski sąd zmienił kwalifikację czynu Sławomira R. zabójstwa na pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Dzięki tej zmianie, która była na rękę skazanego, lubelski Sąd Apelacyjny wymierzył zabójcy jedynie 4 lata więzienia.

Pokój Zbrodni - Paulina z Top Model
Andrzej nie wyszedł żywy z więziennej celi. Rzucał się i krzyczał coraz bardziej
Galeria zdjęć 11
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SIEDLCE

ROLKI