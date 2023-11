6-letnia Sandra przegrała walkę z chorobą

Historię 6-letniej Sandry poznała cała Polska. Rodzice dziewczynki na bieżąco informowali o walce ukochanej córeczki z guzem mózgu. Dzięki pomocy finansowej ludzi o dobrych sercach w lutym 2022 roku udało nam się zebrać pieniądze na rozpoczęcie leczenia w klinice Ospedale Pediatrico Bambino Gesù w Rzymie. Niestety, nie przyniosło ono oczekiwanego rezultatu. Ostatnim marzeniem Sandry był powrót do domu, by zobaczyć swojego ukochanego kotka. W ostatniej chwili udało się spełnić ostatnią prośbę dziewczynki. 6-latka odeszła 15 czerwca 2022 r. we własnym kraju, własnym domu, we własnym łóżku i otoczona najbliższymi.

Sandrę pochowano na Cmentarzu Północnym, w Warszawie. Podczas pogrzebu jej tata przeczytał list napisany przez dziewczynkę przed śmiercią. Gdy trumnę z ciałem 6-latki opuszczono do grobu żałobnicy wypuścili do góry wiele różowych baloników.

Dziś Sandra spogląda na odwiedzających ją bliskich ze zdjęcia umieszczonego na jej grobie. Dziewczynki strzegą aniołki i Święta Rodzina, a także małpka, jeżyk i pluszowy miś. Nie brakuje również ulubionego koloru 6-latki - różowego. Nieopodal groby dziewczynki zasadzoną też kwiat róży.

6-letnia Sandra przegrała walkę z guzem mózgu. Tak wygląda jej grób

Rodzice Sandry otwierają fundację

Rodzice dziewczynki zadbali o to, by pamięć o ich ukochanej córeczce nigdy nie zginęła. Oprócz pomnika postawionego na cmentarzu, tworzą też inny. "W rocznicę śmierci naszej ukochanej córeczki, jako rodzice, postanowiliśmy założyć Fundację "Dziś" im. Sandry Arkabuz" - poinformowali w opisie internetowej zbiórki pieniędzy na ten cel.

„Pierwszym oficjalnym Filarem powstającej fundacji "DZIŚ" - jest nowootwarte centrum Terapii " Bliżej" również imienia Sandy Arkabuz w Łomiankach” - przekazali miesiąc temu (1 października).