Antyterroryści zatrzymali mężczyznę w Ząbkach. Zabarykadował się w domu

Akcja policji w podwarszawskich Ząbkach. W nocy ze środy na czwartek (25 na 26 czerwca) funkcjonariusze otoczyli dom jednorodzinny. W środku zabarykadował się mężczyzna. Negocjatorzy próbowali przekonać go do wyjścia. Gdy to zawiodło, do akcji wkroczyli antyterroryści.