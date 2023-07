Dantejskie sceny w gigantycznej kolejce. Armagedon na basenie w Powsinie

Polski policjant uratował topielca podczas urlopu w Turcji. Prawie go utopił ale zastosował specjalną technikę

Warszawa, Powsin. Gigantyczne kolejki przed basenem. Istnie zatrzęsienie!

W każdy gorący weekend przed warszawskimi basenami zbierają się gigantyczne kolejki. Nie inaczej było w sobotę, 8 lipca. Przed basenem w podwarszawskim Powsinie utworzyła się gigantyczna kolejka. Dodatkowo, na samym parkingu zabrakło wolnych miejsc, a ludzie musieli oczekiwać na swoją kolej pod żarzącym słońcem!

Najprawdopodobniej wszystko spowodowane było tym, że kompleks nie jest duży i obowiązuje na nim limit osób, która może przebywać na terenie basenu, a przy takiej pogodzie nietrudno o kolejki. By spokojnie wejść na basen, trzeba było się pojawić na miejscu odpowiednio wcześnie.

Przypominamy, że kąpielisko jest otwarte w godzinach od 10 do 21 w czerwcu i lipcu, od 10 do 20 w sierpniu. Kasy biletowe są czynne jedynie do godziny 19. Na stronie Parku Kultury możemy zobaczyć aktualny cennik. Kwoty będą obowiązywały na terenie basenu w aktualnym sezonie letnim.

Warto wspomnieć, że wszystkie bilety są droższe niż w ubiegłym roku. Za cały dzień musimy już zapłacić 38,50 zł! Taniej za wejście zapłacą osoby, które posiadają Kartę Warszawiaka.

Cennik na basenie:

Bilet wstępu całodniowy, NORMALNY: 38,50 zł, ULGOWY: 27,50 zł Bilet wstępu po godzinie 16, NORMALNY: 23 zł, ULGOWY, 19 zł Karta Warszawiaka/Młodego Warszawiaka, NORMALNY: 35 zł, ULGOWY: 24,50 zł Karta Warszawiaka/Młodego Warszawiaka po godzinie 16, NORMALNY: 24 zł, ULGOWY: 16,50 zł Bilet jednorazowy dla dziecko do 5 roku życia: wejście jest bezpłatne