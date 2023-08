i Autor: Marek Kudelski/Super Express; Twitter/@DGeneralneRSZ

Afera

Asfalt rozgrzany do czerwoności. To zrobili psom, by poszły w defiladzie. Są kontrowersje

Za nami wielka defilada zorganizowana z okazji Święta Wojska Polskiego. Wisłostradą w Warszawie przemaszerowało około 200 żołnierzy. Obserwatorzy mogli podziwiać 200 pojazdów wojskowych i blisko 100 statków wojskowych. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Poszło o... psy z K9, które również maszerowały w tropikalnym upale.