Atak epilepsji doprowadził do wypadku?! Zderzenie czterech aut w Al. Jerozolimskich

Wypadek w Alejach Jerozolimskich

W środę (18 czerwca) kierujący BMW, jadąc od strony Pruszkowa, nagle stracił kontrolę nad pojazdem. Auto z impetem uderzyło w barierki, a następnie w inne samochody, w tym Toyotę, Audi oraz Mercedesa. Jak informuje Wawa Hot News 24, przyczyną dramatycznego zdarzenia miał być atak epilepsji u kierowcy BMW.

Wypadek w Warszawie. Zderzenie radiowozu z audi

Poszukiwany przez policję i bez prawa jazdy

To jednak nie koniec szokujących faktów. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych okazało się, że kierowca BMW jest poszukiwany przez policję! Co więcej, miał on również cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Na szczęście, pomimo poważnych uszkodzeń aut, nikt nie odniósł obrażeń. Można mówić o prawdziwym cudzie!

Kierowca BMW został zatrzymany przez policję i przewieziony na komisariat. Teraz czekają go poważne konsekwencje prawne. Będzie musiał odpowiedzieć za jazdę bez uprawnień.