Atak na pielęgniarkę w Pruszkowie: rozcięta głowa, podbite oczy. Sprawca opuścił komendę i wrócił do domu

CO SIĘ STAŁO?

Do przerażającego ataku na pielęgniarkę doszło w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie.

- Do zdarzenia doszło około 6 rano. Podczas wykonywania czynności pielęgniarka szpitala kolejowego została zaatakowana przez pacjenta. Uderzenie było mocne, zresztą było ich kilka. Obecnie po badaniu lekarskim pielęgniarka została zwolniona do domu. Mamy nadzieję, że jakoś się pozbiera. Na miejscu czynności prowadziła policja - powiedziała "Super Expressowi" Zofia Czyż, przewodnicząca Regionu Mazowieckiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

– Mężczyzna został zatrzymany, został mu w Komendzie Powiatowej Policji w Pruszkowie postawiony zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego – relacjonuje w rozmowie z Radiem Dla Ciebie Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.

Szczegóły ataku mrożą krew w żyłach

Według relacji Małgorzaty Wawryki, przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych, pacjent z sali intensywnego nadzoru próbował odłączyć się od aparatury. Pielęgniarka, chcąc wezwać lekarza, poprosiła koleżankę o pomoc. Wtedy doszło do tragedii. – Zaatakował ją pięściami, ma rozciętą głowę, ma podbite oczy, ma widoczne oznaki bicia, czyli opuchliznę, siniaki, ale stwierdził lekarz, że nic nie zagraża jej życiu i po badaniach wypuszczono ją do domu – mówi RDC.

Sprawiedliwości stanie się zadość?

Policja przyjęła zawiadomienie od pokrzywdzonej pielęgniarki i przesłuchała świadka zdarzenia – lekarza. Mimo brutalnego ataku, 26-latek został zwolniony do domu. Do winy się przyznał. Grozi mu do 3 lat więzienia.

To kolejny atak na pracowników szpitali

To już kolejny w ostatnich miesiącach brutalny atak na pracowników służby zdrowia w Polsce. Kilka dni temu doszło do zabójstwa lekarza w Krakowie – 47-letni medyk zginął z rąk byłego pacjenta. Wcześniej śmierć poniósł ratownik z Siedlec. Środowisko medyczne alarmuje, że do napaści na pracowników służby ochrony zdrowia dochodzi na porządku dziennym.