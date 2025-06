Atak nożownika przy ul. Puławskiej. Dźgnął nożem i uciekł. Policja ściga sprawcę

Atak nożownika przy ul. Puławskiej. Sprawca uciekł, policja pilnie go szuka

Do ataku doszło rano u zbiegu ul. Puławskiej z Odolańską. – Około godziny 9.10 mężczyzna zaatakował ostrym narzędziem 44-latka. Na chwilę obecną mamy informację, że życiu poszkodowanego nie zagraża niebezpieczeństwo – powiedziała o godzinie 13.30 „Super Expressowi” st. asp. Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II. Policjantka dodała, że poszukiwany mężczyzna jest w średnim wieku. Nie chciała jednak przekazać więcej informacji. – Wiemy, kogo szukamy – mówi krótko funkcjonariuszka.

Krwawy atak nożownika w centrum Warszawy. Ofiara walczy o życie, sprawca na wolności

W połowie czerwca opisywaliśmy sprawę 35-latka, który pchnął nożem innego mężczyznę podczas Dni Ursynowa. Zdaniem świadków do dramatu doszło, gdy podchmielony mężczyzna zaczął obmacywać się ze swoją partnerką na oczach rodzin z dziećmi. Para ruszyła w pewnym momencie w stronę dołu porośniętego drzewami. Świadkowie widząc, do czego to zmierza, postanowili interweniować. Doszło do sprzeczki, po której 35-latek wyciągnął nóż i zadał cios w brzuch jednemu z mężczyzn. Policja złapała go, a prokurator przedstawił zarzuty. Więcej przeczytasz TUTAJ.