Autobus przejechał po kobiecie. W stanie krytycznym trafiła do szpitala

MAKABRYCZNY WYPADEK

Autobus miejski przejechał po kobiecie. W stanie krytycznym trafiła do szpitala. „Była nieprzytomna”

Do dramatu w samym sercu stolicy doszło w sobotę (3 lutego). 57-letnia Iwona wpadła pod autobus miejski. Pojazd przejechał po niej. Kobieta w stanie krytycznym trafiła do szpitala, była nieprzytomna. Lekarze od początku mówili, że może dojść do najgorszego. − Zdarzył się cud − napisała Julia, córka poszkodowanej. 57-latka cały czas walczy o życie.