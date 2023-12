Awantura na Woronicza. Policja wyprowadza mężczyznę z siedziby TVP. Co tam się dzieje?

Portret Kaczyńskiego w siedzibie TVP. Osłupieliśmy, gdy zobaczyliśmy, gdzie go powiesili!

Warszawa. Awantura na Woronicza. Policja wyprowadziła mężczyznę, doszło do przepychanek

Napięta atmosfera nie opuszcza siedziby TVP. Poseł Suwerennej Polski Dariusz Matecki opublikował na platformie X (dawniej Twitter) nagranie. Widać na nim grupę umundurowanych policjantów. Budynek w ich asyście opuszcza mężczyzna. - Z biura prezesa TVP Policja wyprowadziła człowieka, który pobił posłankę Prawa i Sprawiedliwości – napisał Matecki w opisie wideo. Mężczyzna wyprowadzany przez policję nie ma jednak kajdanek na rękach, zasłania się jedynie kurtką naciągając ją na twarz.

Z biura prezesa TVP Policja wyprowadziła człowieka, który pobił posłankę Prawa i Sprawiedliwości. #Woronicza pic.twitter.com/DG4vnyVugy— Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) December 20, 2023

Może to dotyczyć wcześniejszych przepychanek, w których uczestniczyła posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Jak donosi Polsat News, na miejscu interweniowało pogotowie. - Zostałam fizycznie zaatakowana. „Silny pan”, o którym mówił Donald Tusk (66 l.) uniemożliwił nam wejście do sekretariatu władz TVP i zmiażdżył mnie drzwiami. Trafiłam do szpitala - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" Joanna Borowiak (56 l.) z PiS. Więcej przeczytasz TUTAJ.