Przy ul. Wołoskiej zaroiło się od służb. W piątek (24 października) wieczorem w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA na warszawskim Mokotowie miała miejsce poważna awaria wodociągowa. Na ratunek wysłano strażaków i beczkowozy z wodą.

Straż pożarna na miejscu

Autor: Pixabay.com Straż pożarna, zdjęcie poglądowe

Do awarii doszło po godz. 19. Jak podaje Miejski Reporter, na terenie szpitala trzeba było wprowadzić doraźne zaopatrzenie w wodę użytkową. Do akcji wkroczyli strażacy, którzy rozdysponowywali pomiędzy dwa bloki szpitalne wodę ze zbiorników samochodu pożarniczego. Później pobierali ją z beczkowozu MPWiK. Strażacy nosili wodę w wiadrach do wejścia na oddziały i przekazywali ją pielęgniarkom.

W tym samym czasie Wodociągi Warszawskie pracowały nad usunięciem awarii. Na razie nie ma informacji, czy udało się przywrócić dostawy wody.

Awaria wodociągowa na Grochowskiej. Gigantyczne utrudnienia na Pradze

W tym roku miała miejsce największa awaria wodociągową w historii Otwocka. Wskutek oderwania się osadu z wnętrza głównej magistrali dostarczającej wodę do miasta, system uzdatniania został zanieczyszczony, a mieszkańcy zostali pozbawieni dostępu do czystej wody. W odpowiedzi na kryzys Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie zdecydowało się dostarczyć wodę dla mieszkańców Otwocka, zapewniając im niezbędne wsparcie. Więcej TUTAJ.

„To najpoważniejsza awaria od lat”. Prawie wszyscy mieszkańcy bez dostępu do wody
