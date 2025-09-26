Aż 11 miejscowości bez wody! Wykryto skażenie groźną bakterią

Skażenie wody – zagrożenie dla zdrowia

Sytuacja jest poważna. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku wydała ostrzeżenie: woda z wodociągu Górki nie spełnia wymagań dla wody do spożycia przez ludzi. Powód? Wykryto w niej enterokoki, czyli paciorkowce kałowe. To bakterie, które mogą wywoływać poważne problemy zdrowotne, zwłaszcza u osób o obniżonej odporności.

Aż 11 miejscowości bez wody

Problem dotyczy sporej grupy mieszkańców. Jak poinformował Urząd Miasta i Gminy Gąbin, od środy z wody z kranów nie mogą korzystać mieszkańcy następujących miejscowości:

Górki

Dobrzyków

Jordanów

Małe Góry

Potrzebna

Nowa Korzeniówka

Stara Korzeniówka

Borki

Piaski

Nowy Troszyn

Troszyn Polski

mieszkańcy ul. Nadwiślańskiej w Płocku.

Łącznie problem dotyka 2,5 tys. mieszkańców. Burmistrz miasta i gminy Gąbin, Krzysztof Jadczak, wyjaśnił w rozmowie z PAP, że choć skażenie wykryto początkowo w jednej miejscowości – Jordanowie – to z przyczyn bezpieczeństwa objęto nim szerszy obszar.

Mieszkańcy dostaną wodę butelkowaną

W obliczu kryzysu władze gminy działają. Mieszkańcy dotkniętych obszarów otrzymują wodę butelkowaną. W jej dystrybucji pomagają sołtysi i strażacy ochotnicy. Burmistrz Jadczak uspokaja: „Mamy 114 tys. litrów wody z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. To jest bardzo dużo, ale dodatkowo sami zakupiliśmy też około 15 tys. litrów wody. Jest ona wydawana lub dostarczana mieszkańcom bez ograniczeń”. Zapewnił również, że samorząd jest gotowy dostarczyć wodę dla zwierząt, jeśli tylko pojawi się takie zgłoszenie.

Szkoły i przedszkola zamknięte

Sytuacja jest na tyle poważna, że podjęto decyzję o odwołaniu zajęć w placówkach oświatowych. Zamknięte zostały:

szkoły podstawowe i przedszkola w Dobrzykowie,

szkoły podstawowe i przedszkola w Borkach,

żłobek w Dobrzykowie.

Kiedy woda będzie zdatna do spożycia?

Po wykryciu enterokoków woda wodociągowa dostarczana z miejscowości Górki została poddana procesowi chlorowania. Następnie pobrano nowe próbki do badań laboratoryjnych. „Czekamy na wyniki tych badań. Liczymy, że podjęte działania przyniosą skutek, a wyniki ponownych badań będą znane jak najszybciej” – powiedział Krzysztof Jadczak. Miejmy nadzieję, że wyniki będą pozytywne i mieszkańcy szybko wrócą do normalności.

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku jasno określiła, do czego woda z wodociągu Górki nie może być używana:

do spożywania,

do przygotowywania posiłków,

do mycia owoców i warzyw,

do mycia naczyń kuchennych,

do prania,

do kąpieli,

do mycia zębów,

do przemywania otwartych ran.

Jedynym dopuszczalnym zastosowaniem jest użycie do celów sanitarnych, np. WC.