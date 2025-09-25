Na celowniku sportowa rywalizacja! Weterani i mundurowi spotkali się na wielkich zawodach strzeleckich w Warszawie

Na strzelnicy Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego Legia Warszawa spotkali się ci, których łączy nie tylko służba, lecz także pasja do sportu strzeleckiego. VIII Otwarte Zawody Strzeleckie to wydarzenie, które zgromadziło kilkudziesięciu żołnierzy, funkcjonariuszy służb mundurowych, weteranów działań poza granicami państwa oraz cywilnych sympatyków. Organizatorami są Stowarzyszenie Weteranów Działań poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sekcja Strzelecka CWKS Legia Warszawa.

Celem zawodów była integracja środowiska, popularyzacja sportu strzeleckiego, a także doskonalenie umiejętności i sportowa rywalizacja w duchu fair play. − Zawody są okazją, by spotkać się w gronie kolegów z różnych służb, przypomnieć wspólne doświadczenia z misji, a jednocześnie sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie w sportowej atmosferze − podkreślali organizatorzy.

– Często znajomość ludzi z tych formacji sięga czasów pobytu na misjach, ponieważ misje mają to do siebie, że biorą w nich udział ludzie z różnych służb: z wojska, ze służb specjalnych. Dlatego ci ludzie często znają się już wcześniej. A wymiana doświadczeń między służbami, wiadomo, wpływa tylko i wyłącznie na rozwój i na pozytywne działania w przyszłości – tłumaczył nam dalej nadinsp. Cezary Luba, komendant Centralnego Biura Śledczego Policji.

Zawody rozpoczęły się o godzinie 11:30 rejestracją zawodników w kategoriach mundurowych i weterańskich. Następnie odbyła się krótka odprawa techniczna i część główna rywalizacji w kategoriach: Open, Weteran, Mundurowa i IPA. Po zakończeniu zmagań uczestników tych grup, swoje miejsce na strzelnicy zajęły osoby startujące w kategorii „Sympatyk”. Dla nich przewidziano osobny blok rywalizacji, który zakończył się około godziny 17:00.

– Integrujemy się poprzez takie wydarzenia jak to dzisiejsze. Jest to okazja do spotkań, rozmów i wspomnień o przeszłości. Zjechaliśmy się z całej Polski – jest nas ponad 70 osób. Mamy też wśród nas komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, będzie również komendant Służby Ochrony Państwa. Jesteśmy doceniani na rynku wydarzeń strzeleckich – stwierdził mł. insp. w st. spocz. Marek Górnicki, organizator wydarzenia.

Zasady i konkurencje

Zawodnicy zmierzyli się w strzelaniu do tarcz TS-9 oraz TS-4 na dystansach 25 i 15 metrów. Każdy uczestnik musiał przygotować amunicję i wykonać sekwencję działań obejmującą strzały z broni długiej i krótkiej. Najpierw 5 strzałów z karabinka z postawy stojącej, następnie sprint do stolika z pistoletem, przeładowanie i kolejne 5 strzałów do innej tarczy.

– To nie mój pierwszy udział, brałem w nich udział już w poprzednich latach, ponieważ one odbywają się cyklicznie co roku. Cała rzecz polega na tym, że zawody sportowe to jedno, ale niemniej jednak większość z nas traktuje je jako możliwość spotkania się, wymiany wspomnień, integracji środowisk weterańskich, integracji pomiędzy różnymi służbami, a także między weteranami i żołnierzami – mówił mł. insp. w st. spocz. Mirosław Zapadka.

Na miejscu rozmawialiśmy również z kpt. rezerwy Grzegorzem Tomczakiem, który przez wiele lat jeździł po całym świecie, biorąc udział w zawodach strzeleckich. – Będąc w służbie, byłem w kadrze Komendanta Głównego Policji, latałem po całym świecie na zawodach strzeleckich i dalej to kultywuję. Dwa miesiące temu byłem w Stanach Zjednoczonych, skąd przywiozłem trzy medale: dwa złote i jeden brązowy. Ale te zawody rządzą się trochę innymi prawami, to nie jest priorytet, żeby przyjechać i wygrać – mówił.

Spotkanie przy strzelnicy

Choć rywalizacja jest elementem centralnym, organizatorzy zaznaczają, że najważniejsze są integracja i wspólnota. Wielu uczestników znało się z czasów misji wojskowych i policyjnych, a możliwość spotkania się w cywilnych realiach, przy okazji sportowego wyzwania, miała dla nich szczególne znaczenie.

– Jest kilka takich inicjatyw, gdzie niezależnie od koloru munduru spotykamy się i mamy możliwość porozmawiania na różne tematy, wspólnej zabawy czy powspominania. To nie tylko rywalizacja. W moim odczuciu spotykamy się głównie po to, żeby wymienić się informacjami i porozmawiać. Stowarzyszenie, które organizuje to strzelanie, organizuje również „Marsz Weterana” w najbliższy weekend na Dolnym Śląsku – to też cykliczna impreza. Spotykają się na nim weterani różnych służb, a także młodzież z klas mundurowych – podsumował naszą rozmowę mł. insp. w st. spocz. Zapadka.