Bąki bydlęce atakują! Groźne i bolesne ukłucia. Jak poznać tego owada?

Bąki bydlęce atakują na wakacjach! Konsekwencje ukąszenia mogą być bardzo poważne

Słyszysz, głośne, denerwujące bzyczenie? Uważaj, bo to może być bąk bydlęcy! Zwłaszcza, jeśli właśnie relaksujesz się na leśnej polance nad jeziorem, w okolicy stadniny czy obory czy nad jeziorem, powinieneś mieć się na baczności. Bąki bydlęce lubią gorące, długie dni i wszelkie nieużytki, pastwiska czy zbiorniki wodne. Kiedy nadchodzą wakacje, te dokuczliwe i niebezpieczne owady niestety rzucają się nie tylko na bydło domowe, ale i na ludzi i dotkliwie ich kąsają. Już teraz w całej Polsce można stanąć oko w oko z bąkiem bydlęcym. Jak go rozpoznać? Czym grozi ukąszenie? Niestety, sprawa jest naprawdę poważna. W skrajnych przypadkach spotkaniem z bąkiem może skończyć się nawet śmiercią lub cięzkimi komplikacjami zdrowotnymi.

Jak wygląda bąk bydlęcy? To duży owad nieco przypominający szerszenia

Jak wygląda bąk bydlęcy? Długość jego ciała to 20–25 mm, na tułowiu ma charakterystyczne żółte włoski, przez co może nieco przypominać na przykład również groźnego szerszenia. Podczas gdy samce odżywiają się pyłkiem kwiatów, samice wolą krew zwierząt, ale i ludzi. Ukąszenie bąka bydlęce jest bardzo bolesne i nie sposób go nie poczuć czy przegapić. Jednak nie nieprzyjemne doznania są najgorsze, a możliwe konsekwencje.

Bąki bydlęce przenoszą takie choroby, jak tularemia czy wąglik, może dojść nawet do zgonu

Bąki bydlęce przenoszą takie choroby, jak tularemia czy wąglik, a także pasożyty, świdrowce i nicienie. Tularemia to ostra bakteryjna choroba zakaźna objawiająca się m.in. obrzękiem węzłów chłonnych, może dojść nawet do śmiertelnie groźnej posocznicy. Wąglik jest jeszcze gorszy, a najgorsza odmiana płucna, która często kończy się zgonem w okresie od doby do 36 godzin od wystąpienia objawów. Oczywiście zazwyczaj ukąszenie bąka bydlęcego nie prowadzi do aż takich konsekwencji, jednak są one możliwe i warto zdawać sobie z nich sprawę.

Bąk bydlęcy.Atakuje ludzi.Miałem kiedyś "przyjemność" - ból, opuchnięte całe udo.Może tylko duży giez, ale to strachajło, ucieka.Bąk - nie. pic.twitter.com/Y1CSo7RlIB— Frank Kaczorowski Bornemisza (@DelbertGrady13) July 25, 2023

