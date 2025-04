Basen w Śródmieściu zamknięty. Doszło do incydentu. „Zanieczyszczenie niecki”

Informacja o czasowym zamknięciu basenu pojawiła się w czwartek (24 kwietnia) na oficjalnym profilu facebookowym Ośrodka Inflancka. – Z powodu zanieczyszczenia niecki basenowej przez użytkowników korzystających z obiektu jesteśmy zmuszeni zamknąć pływalnię krytą. Przeprowadzenie pełnej procedury oczyszczenia, dezynfekcji i badania wody przed ponownym otwarciem potrwa kilka dni. Będziemy na bieżąco informować o planowanym terminie otwarcia w kolejnych komunikatach – brzmiał komunikat.

Tłum chciał dokonać samosądu na pedofilach? Szokujące sceny na basenie miejskim. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Chociaż brak jest dokładnych informacji na ten temat incydentu, to mieszkańcy podejrzewają, jakiego rodzaju „zanieczyszczania” to były. – Boże znowu? Tam chyba grasuje jakiś seryjny zasr****c – napisała jedna z użytkowniczek obiektu sportowego zbulwersowana zajściem. Możemy się dowiedzieć, że to nie pierwszy raz, gdy do chodzi do takiej sytuacji.