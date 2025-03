Biegał nago po parapecie na czwartym piętrze. Na chodnik zrzucał meble i sprzęt RTV AGD

Warszawa szuka schronów. Jesteś właścicielem garażu lub piwnicy? Musisz to zgłosić do kwietnia

Nawet kojec dla psów jest większy niż to mieszkanie. Mikrokawalerka 8 mkw. do wynajęcia w Warszawie

W czwartkowe popołudnie mieszkańcy ulicy Brackiej w Warszawie byli świadkami przerażających scen. Z okna na czwartym piętrze jednego z budynków nagi mężczyzna wyrzucał meble i sprzęt AGD. Przerażeni przechodnie natychmiast wezwali służby ratunkowe.

− Dzięki znajomości topografii rejonu, nasi funkcjonariusze pomogli strażakom i policjantom szybko zapanować nad niebezpiecznym mężczyzną − poinformowała stołeczna straż miejska.

Strażnicy, którzy na co dzień egzekwują przestrzegania zakazu ruchu w rejonie Placu Pięciu Rogów, odegrali kluczową rolę w tej interwencji. Dzięki ich znajomości terenu, strażacy i policjanci szybko dotarli pod odpowiednią klatkę schodową.

− Pod oknami strażacy rozłożyli poduszki powietrzne. Podczas gdy jeden ze strażników pozostał na dole, zabezpieczając sprzęt ratowniczy, drugi – wraz ze strażakami, ratownikami i policją udał się na górę − relacjonuje straż miejska.

Ze względu na zagrożenie, jakie stwarzał dla siebie i innych 40-latek, konieczne było siłowe wejście do mieszkania. Mężczyzna został obezwładniony i przekazany pod opiekę ratowników medycznych, którzy przetransportowali go do szpitala.

Po obezwładnieniu mężczyzny, strażnicy miejscy powrócili do swoich codziennych obowiązków. Na szczęście, nikomu z przechodniów nic się nie stało.

Interwencja Straży Miejskiej na Pradze-Południe. Funkcjonariusze profesjonalnie zajęli się osobą bezdomną, która potrzebowała pomocy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.