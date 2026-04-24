Bilety na Warszawskie Targi Obronne już dostępne. To wydarzenie, jakiego jeszcze w Polsce nie było

Targi zaplanowano na 20 czerwca 2026 roku w Centrum EXPO XXI w Warszawa. Tego dnia odbędzie się otwarta część wydarzenia, dostępna dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.

Obywatele w centrum uwagi

Choć wydarzenie skupia przedstawicieli administracji, służb mundurowych i sektora obronnego, jednym z jego fundamentów jest włączenie społeczeństwa. To odpowiedź na rosnące zainteresowanie Polaków kwestiami bezpieczeństwa – zarówno osobistego, jak i lokalnego.

Coraz więcej osób zdobywa wiedzę z zakresu pierwszej pomocy czy reagowania w sytuacjach kryzysowych, rozwija zainteresowania survivalowe, bushcraftowe lub sportowe strzelectwo, a także angażuje się w inicjatywy zwiększające bezpieczeństwo w swoich społecznościach. Nie brakuje też tych, którzy szukają konkretnych rozwiązań, by lepiej chronić siebie i swoich bliskich.

WTO ma być przestrzenią, w której teoria spotyka się z praktyką, a potrzeby uczestników – z realnymi narzędziami i nowoczesnymi technologiami.

Warszawskie Targi Obronne 2026. Co czeka odwiedzających?

Podczas dnia otwartego przestrzeń EXPO XXI wypełni się atrakcjami dla szerokiej publiczności. W programie przewidziano m.in.:

pokazy sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego w obszarze bezpieczeństwa,

prezentacje innowacyjnych technologii używanych przez służby oraz cywilów,

możliwość bezpośrednich rozmów z ekspertami,

dostęp do wiedzy dotyczącej budowania odporności – od poziomu jednostki po całe społeczności.

Równolegle odbędzie się część konferencyjna, poświęcona aktualnym wyzwaniom w obszarze bezpieczeństwa. Szczegóły programu mają zostać ogłoszone wkrótce.

Warszawskie Targi Obronne 2026. Ruszyła sprzedaż biletów

Jak zdobyć bilety?

Wejściówki dostępne są wyłącznie na dzień otwarty, czyli 20 czerwca. Szczegóły na stronie internetowej Warszawskich Targów Obronnych.

Warto pamiętać, że:

19 czerwca przeznaczono na dzień branżowy – tylko dla przedstawicieli instytucji, firm i ekspertów (wymagana wcześniejsza rejestracja),

20 czerwca to dzień dla wszystkich – szczególnie dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę o bezpieczeństwie.

Darmowy wstęp dla warszawiaków

Organizatorzy przygotowali również udogodnienie dla mieszkańców stolicy. Bezpłatny udział przysługuje:

posiadaczom Karty Warszawiaka (również dla ich niepełnoletnich dzieci),

dorosłym użytkownikom Karty Młodego Warszawiaka.

To dobra okazja m.in. dla rodzin i osób, które chcą bardziej świadomie podejść do kwestii bezpieczeństwa.

Współpraca kluczem do bezpieczeństwa

Warszawskie Targi Obronne mają stworzyć przestrzeń dialogu między trzema filarami: państwem, biznesem i obywatelami. Jak podkreślają organizatorzy, dopiero współdziałanie tych obszarów pozwala budować skuteczny system bezpieczeństwa.

Wydarzenie objęte zostało patronatem m.in. Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polska Akademia Nauk oraz innych kluczowych instytucji publicznych.

Targi to propozycja dla wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć współczesne zagrożenia i dowiedzieć się, jak na nie reagować w praktyce. Dla wielu uczestników może to być pierwszy krok do zdobycia nowych umiejętności, poznania innowacyjnych rozwiązań i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa.

20 czerwca Warszawa stanie się miejscem, gdzie bezpieczeństwo przestaje być teorią, a zaczyna mieć bardzo realny wymiar.