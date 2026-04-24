Cyrk na Pradze-Południe. "Korona" zabłyśnie przy stadionie Narodowym

Izabela Kraj
2026-04-24 14:46

Cyrk Korona z najnowszym programem zjeżdża na dwa dni (25 i 26 kwietnia) na Pragę Południe. Artyści rozbiją namiot na błoniach PGE Narodowego. Zapowiada się odlotowe widowisko, bo pod kopułą tego namiotu będzie … latał balon. Tego jeszcze nie było!

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Międzynarodowe grono artystów Cyrku Korona zabierze publiczność w podróż w czasie i przestrzeni, a gigantyczny balon latający nad areną stanie się wehikułem do krainy marzeń. Widowisko, z którym w tym roku Korona jeździć od miasta do miasta, to wzruszające, kolorowe akrobatyczno-muzyczne show.

Jedyny taki numer w Europie

- Oryginalne numery cyrkowe, często prezentowane po raz pierwszy w naszym kraju, zapewnią widzom potężną dawkę emocji, a ulubione postacie z bajek podbiją serca najmłodszych – zapowiada szefowa Cyrku Korona Lidia Król-Pinder.

W programie m.in. podróż do „Krainy lodu” czyli Elsa z gimnastyką na sztrabatach, ekwilibrystyka na linie poziomej w wykonaniu nastoletniej mistrzyni równowagi, podbój kosmosu – czyli jedyny w Europie spacer do góry nogami, podróż latającym rowerem czy kowbojskie popisy: rzucanie nożami, wirujące lassa i płonące tomahawki. Niezwykle energetyczny ma być występ 5-osobowej grupy egzotycznych akrobatów i żonglerów.

Cyrkowcy na Pradze-Południe

Mieszkańcom Pragi-Południe nie pozostaje więc nic innego tylko zakrzyknąć „Cyrk przyjechał” i ruszać pod stadion Narodowy. Widowiska na błoniach PG Narodowego można oglądać w sobotę 24 kwietnia o godz. 14 i 17 i w niedzielę 25 kwietnia o godz. 13 i 16. Szczegóły występów na stronie cyrk-korona.com.pl

