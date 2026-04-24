Polacy ich kochali, odeszli przedwcześnie. Wspominamy najgłośniejsze śmierci gwiazd z ostatnich lat

Tragiczna śmierć Łukasza Litewki

Nagła śmierć Łukasza Litewki wstrząsnęła Polakami. Zaledwie 36-letni poseł i działacz charytatywny wyróżniał się na tle większości Polaków niesamowitym zaangażowaniem w sprawy społeczne. Dzięki jego pomocy udało się m.in. uzbierać wiele pieniędzy w ramach zbiórek dla ciężko chorych dzieci, Litewka znany był też z wielkiego zaangażowania w poprawę losu zwierząt.

Na samym tylko Facebooku kolejne wpisy polityka śledziło blisko 900 tysięcy obserwatorów, co dowodzi jak wielki zasięg miał aktywista, a od 2023 roku poseł z ramienia Nowej Lewicy.

W dodatku wszystko co czynił, robił bez zajadłego fanatyzmu typowego dla wielu społeczników, za to z uśmiechem i kulturą osobistą. To sprawiało, że Litewka jednoczył ludzi i był lubiany niemal w każdym środowisku politycznym, o czym najlepiej świadczą ciepłe słowa, które spływają po jego śmierci ze wszystkich stron - od Konfederacji, przez PiS i obóz prezydenta Nawrockiego po skrajną lewicę.

Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia w rodzinnych okolicach - w Dąbrowie Górniczej. Jechał rowerem gdy z impetem wjechał w niego samochód osobowy. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia. Ta śmierć przypomina nam jak kruche jest ludzkie życie i jak łatwo potrafi zgasnąć. Dotyczy to wszystkich w równym stopniu - również osób ze świecznika, a więc gwiazd i celebrytów.

W najnowszej historii Polski mieliśmy wiele takich sytuacji, gdy - na skutek chorób lub wypadków - umierały liczne postacie znane z życia publicznego, a ich odejścia budziły ogromne emocje wśród rodaków. Emocje te są zawsze tym większe, im młodszy jest zmarły. Wszyscy pamiętamy chociażby odejścia 26-letniej Agaty Mróz, 29-letniego Waldemara Goszcza, czy 35-letniej Anny Przybylskiej.

Bo o ile śmierć w każdym przypadku jest czymś przerażającym i budzącym silne emocje, o tyle śmierć osoby młodej, będącej w kwiecie wieku, dodatkowo budzi szok i pytanie: dlaczego tak wcześnie? Pytanie, które zawsze pozostaje bez odpowiedzi.

