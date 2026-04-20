Nowy fotoradar na Mazowszu już działa. Oto lokalizacja urządzenia

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-04-20 8:26

Od początku 2026 r. sieć urządzeń monitorujących bezpieczeństwo na trasach województwa mazowieckiego systematycznie się powiększa. W połowie kwietnia Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym ogłosiło uruchomienie następnego fotoradaru w tej części kraju. W jakiej lokalizacji go zamontowano?

Nowy fotoradar. CANARD wskazuje dokładną lokalizację na Mazowszu

Dokładnie o godzinie 12:00 w piątek, 17 kwietnia, na terenie województwa mazowieckiego uruchomiono kolejny nowy fotoradar. Urządzenie zostało zainstalowane przy drodze krajowej numer 60, na wysokości miejscowości Grabina w powiecie płockim. Przedstawiciele Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym przypominają, że w tym konkretnym punkcie pomiarowym kierowców obowiązuje ograniczenie do 50 km/h.

Nowe fotoradary to nie wszystko

Warto zaznaczyć, że poza opisanym urządzeniem od początku tego roku w woj. mazowieckim pojawiły się jeszcze dwa nowe fotoradary: na DK50 w miejscowości Rębowo (działa od 2 kwietnia) oraz na DK60 w miejscowości Goślice (działa od 2 marca). Kierowców pilnuje już także nowy system Red Light na DK92, zamontowany na skrzyżowaniu w miejscowości Kożuszki-Parcel.

Do tego kierujący z Mazowsza muszą pamiętać o długiej liście nowych odcinkowych pomiarów prędkości:

  • OPP na S7 (węzeł Tarczyn Południe - węzeł Mszczonowska; długość odcinka pomiarowego: 7,4 km),
  • OPP na S2 (węzeł Warszawa Wilanów - węzeł Lubelska; długość odcinka pomiarowego: 10,3 km),
  • OPP na obwodnicy Garwolina w S17 (długość odcinka pomiarowego: 6,2 km),
  • OPP na S8 (węzeł Opacz - węzeł Puchały; długość odcinka pomiarowego: 2,3 km),
  • OPP na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej w S8 (długość odcinka pomiarowego: 2,6 km),
  • OPP na A2 (węzeł Mińsk Mazowiecki - węzeł Janów; długość odcinka pomiarowego: 17,4 km),
  • OPP na obwodnicy Nadarzyna w S8 (długość odcinka pomiarowego: 3,2 km),
  • OPP na S7 (węzeł Radom Północ - węzeł Wolanów; długość odcinka pomiarowego: 15,9 km),
  • OPP na DW579, na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego (Leszno - Cybulice Duże; długość odcinka pomiarowego: 12,9 km),
  • OPP na S8, od węzła Wołomin (Nowy Janków) do węzła Zielonka (długość odcinka pomiarowego: 8,1 km).
Fotoradary na skrzyżowaniu Ostrobramska - Fieldorfa - Zamieniecka (Praga-Południe)
Fotoradary jak żyła złota! Zarabiają gigantyczne pieniądze
Czy fotoradary zwiększają bezpieczeństwo na drogach?
MAZOWIECKIE
FOTORADARY