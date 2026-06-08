Koszmarny dojazd nad morze z Warszawy. Remont na trasie S7 pokrzyżuje plany urlopowiczów

Utrudnienia na S7 na trasie nad morze

Mieszkańcy stolicy, którzy zaplanowali letni urlop nad polskim morzem, mogą być mocno rozczarowani informacjami płynącymi od drogowców. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o starcie gruntownej modernizacji około czterokilometrowego fragmentu trasy S7. To właśnie ta droga ekspresowa stanowi główną arterię komunikacyjną dla Warszawiaków i mieszkańców Mazowsza podróżujących na północ kraju.

Prace drogowe zlokalizowano na obwodnicy Płońska, a ich start przewidziano na poniedziałek, 8 czerwca. Zakończenie robót zaplanowano dopiero na końcówkę lipca. Wynika z tego jasno, że przez większą część sezonu urlopowego kierowcy będą musieli mierzyć się z poważnymi komplikacjami na tej popularnej trasie wylotowej.

Remont obwodnicy Płońska na S7 - harmonogram i objazdy

Przedstawiciele GDDKiA zapewniają, że modernizacja trasy S7 będzie podzielona na krótsze, półtorakilometrowe etapy, aby zminimalizować chaos komunikacyjny. Zakres prac przewiduje usunięcie starej warstwy asfaltu, położenie nowej nawierzchni oraz odświeżenie linii i oznakowania poziomego.

W pierwszej kolejności drogowcy pojawią się na jezdni prowadzącej w stronę Warszawy. Na początku zablokowany będzie pas awaryjny i prawy pas ruchu, po czym ekipy przeniosą się na lewy pas. Gdy ta część zostanie ukończona, maszyny budowlane wjadą na nitkę w kierunku Gdańska, gdzie powtórzony zostanie ten sam schemat działania.

Największych problemów należy spodziewać się w okolicach węzłów komunikacyjnych, gdzie wprowadzane będą tymczasowe organizacje ruchu. Jeśli konieczne będzie wyłączenie zjazdu Płońsk Północ, kierowcy zostaną poprowadzeni objazdem przez Płońsk Centrum. Z kolei zamknięcie łącznic Płońsk Centrum spowoduje przekierowanie strumienia aut na węzeł Płońsk Północ.

Drogowcy przygotowali jednak pewne ułatwienia dla zmotoryzowanych. Prace przy wjazdach i zjazdach z węzłów Płońsk Północ oraz Płońsk Centrum zaplanowano wyłącznie na porę nocną. Ponadto, aby nie potęgować weekendowych korków, robotnicy nie będą pracować w piątki na nitce w kierunku morza, a w niedziele zrezygnują z robót na jezdni prowadzącej do stolicy.

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