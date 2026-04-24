Nowy fotoradar na Mazowszu. Wiemy, gdzie kontroluje kierowców

Nowy fotoradar na Mazowszu. Gdzie łowi kierowców?

Informację o uruchomieniu kolejnego fotoradaru przekazało w czwartek, 23 kwietnia, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych poinformowano, że urządzenie działa od środy, od godziny 12:00. Nowy sprzęt ustawiono w miejscowości Sierpc, na drodze krajowej nr 10. W kontrolowanym miejscu obowiązuje ograniczenie do 50 km/h.

W 2026 roku na drogach województwa mazowieckiego zainstalowano już kilka nowych urządzeń do rejestrowania przekroczeń prędkości. Kierowcy muszą uważać na fotoradary zamontowane na DK60 w miejscowościach Grabina (działający od 17 kwietnia) i Goślice (od 2 marca) oraz na DK50 w Rębowie (od 2 kwietnia).

Nowe odcinkowe pomiary prędkości na Mazowszu w 2026 r. Lista miejsc

Pierwsze miesiące roku to także intensywny rozwój sieci odcinkowych pomiarów prędkości w województwie mazowieckim. Nowe urządzenia kontrolują kierowców na kilku kluczowych trasach. Nadzorem objęto m.in. odcinki S8 między węzłami Wołomin i Zielonka (8,1 km) oraz od węzła Opacz do węzła Puchały (2,3 km). Pomiary prowadzone są także na blisko 13-kilometrowym fragmencie drogi wojewódzkiej nr 579 między Lesznem a Cybulicami Dużymi. Nowe systemy zamontowano ponadto na trasie S7, na odcinku 15,9 km (węzeł Radom Północ - węzeł Wolanów) oraz 7,4 km (węzeł Tarczyn Południe - węzeł Mszczonowska).

OPP działają również na S2 między węzłami Warszawa Wilanów i Lubelska (10,3 km) oraz na A2 od węzła Mińsk Mazowiecki do węzła Janów (17,4 km). Kierowcy muszą zdjąć nogę z gazu na obwodnicach: Nadarzyna (3,2 km) i Ostrowi Mazowieckiej (2,6 km) w S8 oraz Garwolina (6,2 km) w S17. Na liście nowych urządzeń znalazł się również system Red Light, który uruchomiono na DK92, na skrzyżowaniu w miejscowości Kożuszki-Parcel.

5

