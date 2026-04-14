Julinek Park otwiera sezon 2026 w Światowy Dzień Cyrku. „Wracamy do naszych korzeni”

Powrót do korzeni, czyli cyrk w centrum Julinka

Julinek od początku swojego istnienia wyrasta z tradycji cyrkowej – i to właśnie ona jest fundamentem jego tożsamości również dziś. Miejsce, które przez lata pełniło funkcję zaplecza treningowego dla artystów, nadal żyje tą historią, m.in. dzięki działającej na jego terenie szkole cyrkowej.

– Ten sezon będzie dla nas wyjątkowy, bo jeszcze mocniej wracamy do naszych korzeni i tego, co w Julinku najważniejsze – cyrkowych emocji, które łączą pokolenia. Start w Światowy Dzień Cyrku nie jest przypadkiem – chcemy w ten sposób podkreślić tożsamość Julinka i zaprosić gości do wspólnego świętowania w miejscu, gdzie cyrk żyje na co dzień, nie tylko od święta – podkreśla Karina Jarecka, Marketing Manager Julinek Park.

To właśnie ta idea – żywego cyrku, a nie tylko jego wspomnienia – ma wyznaczać kierunek tegorocznego sezonu.

Wielkie otwarcie sezonu i cyrkowa atmosfera

Pierwszy weekend działalności po zimowej przerwie to moment, w którym Julinek Park ponownie zaczyna tętnić życiem. W przestrzeni parku pojawią się artyści, animatorzy i szczudlarze, a całość zostanie wzbogacona o pokazy i aktywności, które mają angażować zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Na gości czekają także warsztaty cyrkowe prowadzone we współpracy z uczniami szkoły cyrkowej działającej na terenie parku. To właśnie oni pokażą podstawy żonglerki, równowagi i cyrkowych sztuczek, pozwalając uczestnikom spróbować swoich sił w praktyce.

- Wracamy w wyjątkowym stylu. Poza naszymi tradycyjnymi atrakcjami, takimi jak strefa karuzel, dmuchańce, park linowy czy minigolf, przygotowaliśmy bogaty program cyrkowy, którym chcemy powitać gości 18 kwietnia. Chcemy przenieść gości w nasz świat - mówi w rozmowie z ESKĄ Patrycja Orczykowska, dyrektor operacyjna Julinek Park.

Cyrk, który można przeżyć

Julinek Park nie ogranicza się do pokazów – to miejsce, w którym odwiedzający stają się częścią wydarzenia. Warsztaty, animacje i interaktywne aktywności mają sprawić, że każdy może spróbować cyrkowej sztuki na własnej skórze.

W programie weekendu otwarcia znalazły się również dodatkowe atrakcje i nagrody – uczestnicy animacji i warsztatów będą mogli zdobyć m.in. vouchery na wejście do parku oraz autorską grę „Spyguy”.

Julinek to miejsce o wyjątkowej historii. Przez lata pełnił funkcję zaplecza dla polskich artystów cyrkowych – miejscem treningów, przygotowań i technicznego zaplecza dla cyrkowych spektakli. Ta spuścizna jest wciąż obecna w parku i stanowi jego fundament.

- Julinek przez wiele lat służył jako baza cyrkowa – miejsce treningowe, szkoleniowe i techniczne dla artystów w okresie zimowym. Ta spuścizna jest u nas wciąż żywa, m.in. dlatego, że na terenie parku nadal funkcjonuje Państwowa Szkoła Cyrkowa - mówi Patrycja Orczykowska.

To właśnie połączenie historii i współczesności sprawia, że Julinek Park wyróżnia się na mapie rodzinnych atrakcji w Polsce.

i Autor: Julinek Park/ Materiały prasowe