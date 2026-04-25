Biskup prosi wiernych o modlitwę o deszcz. Wydał specjalny komunikat

Biskup Romuald Kamiński apeluje o modlitwę. Diecezja reaguje na problem

Przedłużające się bezdeszczowe okresy stanowią ogromny cios dla rolników, sadowników i hodowców. Biskup Romuald Kamiński postanowił zareagować i zaapelować do wiernych o duchowe wsparcie.

W wydanym oświadczeniu hierarcha wezwał do gorliwych modlitw, które mają wyprosić opady oraz poprawę sytuacji pogodowej dla osób pracujących na roli.

Duchowny wskazał, aby prośba o deszcz stała się częścią modlitwy wiernych w trakcie każdej liturgii, ze szczególnym uwzględnieniem mszy niedzielnych i w dni świąteczne na terenie całej diecezji warszawsko-praskiej.

„Kładę tę intencję na sercu wszystkim diecezjanom z nadzieją, że uwzględnią ją w swoich osobistych modlitwach. Wszystkim włączającym się w tę duchową inicjatywę udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa”

Treść apelu biskupa Kamińskiego do wiernych

„Wielebni Duszpasterze, Umiłowani Diecezjanie, kolejny rok jesteśmy świadkami dotykającej Polski długotrwałej suszy. Dlatego proszę o podjęcie intensywnej modlitwy błagalnej o deszcz oraz pomyślą pogodę, zwłaszcza dla wszystkich rolników, sadowników i hodowców. Zalecam, by ta intencja została włączona jako wezwanie modlitwy powszechnej podczas Mszy Świętych (szczególnie niedzielnych i świątecznych) sprawowanych w parafiach i innych ośrodkach diecezji warszawsko-praskiej. Kładę tę intencję na sercu wszystkim diecezjanom z nadzieją, że uwzględnią ją w swoich osobistych modlitwach. Wszystkim włączającym się w tę duchową inicjatywę udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa.”

