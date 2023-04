Blask krzyża razi mieszkańców. Ksiądz w tarapatach, karczemna awantura na osiedlu

Pojechali do Budapesztu zamiast do Terespola. Chaos na Dworcu Gdańskim. PKP: "Jest nam przykro"

Nie do wiary!

Krzyż niezgody na Bródnie

Krzyż znów poróżnił społeczeństwo. Tym razem awantura rozgorzała o religijny symbol będący zwieńczeniem kościoła św. Włodzimierza przy ul. Kondratowicza na Bródnie. W ciągu dnia nie przeszkadza on nikomu. Gdy tylko nastaje noc, blask ogromnego krzyża razi mieszkańców.

Sprawę tę poruszył portal polsatnews.pl, który podał, że pod koniec marca proboszcz parafii dostał pismo z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego nakazujące przeprowadzanie pomiarów natężenia oświetlenie krzyża na kościele. Parafia ma na to 21 dni.

Powodem decyzji PINB prawdopodobnie było anonimowe zgłaszanie mieszkańca. - Nikt się do mnie z tym problemem nie zgłosił - przekazał portalowi proboszcz ks. Marek Twarowski.

Radny komentuje

Sprawę „rażącego” krzyża skomentował Cezary Wąsik, radny Targówka z ramienia PiS. „Komuś przeszkadza podświetlony krzyż. PINB podległy @trzaskowski_ wzywa do wykonania badań oświetlenia krzyża. Dla przykładu obok osiedle Rożopol tak to osiedle gdzie prezesi SM Bródno i ich rodziny kupili sobie mieszkanka, ale to nikomu nie przeszkadza” - napisał na Twitterze.

W rozmowie z polsatnews.pl Cezary Wąsik przypomniał, że kościelny krzyż jest tak podświetlony już od kilkunastu lat i do tej pory nikomu to nie przeszkadzało. Zaznaczył również, że świecący krzyż wręcz wpisał się w charakter tego miejsca.

- Mam nadzieję, że nie doprowadzi to do tego, że ten krzyż będzie musiał być wyłączony - dodał w rozmowie z portalem.

Komuś przeszkadza podświetlony krzyż. PINB podległy @trzaskowski_ wzywa do wykonania badań oświetlenia krzyżaDla przykładu obok osiedle Rożopol tak to osiedle gdzie prezesi SM Bródno i ich rodziny kupili sobie mieszkanka, ale to nikomu nie przeszkadzahttps://t.co/GqBRAi6sM6 pic.twitter.com/fEI2K7t9I6— Cezary Wąsik (@CezaryWasik) April 8, 2023