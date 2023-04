Ich babcia była nieprzytomna. Małe bohaterki z Piaseczna uratowały jej życie

Pojechali do Budapesztu zamiast do Terespola. Chaos na Dworcu Gdańskim. PKP: "Jest nam przykro"

Piaseczno. Dziewczynki uratowały życie swojej babci

Cała sytuacja miała miejsce w tym roku. 9-letnia Zuzia i 6-letnia Ula zostały pod opieką swojej babci. Nagle doszło do nieszczęścia. Kobieta straciła przytomność. Dziewczynki zachowały jednak zimną krew. - Zuzia bez wahania i zastanowienia sięgnęła po telefon i wybrała numer alarmowy 112 – opisuje zajście asp. Magdalena Gąsowska z policji w Piasecznie. - Ze stoickim spokojem prowadziła rozmowę, przekazując wszystkie informacje, o które prosiła ją dyspozytorka. Dziewczynka zadbała również o to, by jej młodsza siostra nie bała się i czuła się bezpiecznie. Dzięki tak wzorowemu zachowaniu, na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, które udzieliły seniorce pomocy i zabrały ją do szpitala – mówi policjantka.

Wzorową postawę dzieci postanowił docenić mł. insp. Paweł Krauz, komendant piaseczyńskiej policji. W czwartek przed świętami zaprosił je do komendy i wręczył dyplomy. W ramach dodatkowej nagrody dziewczynki mogły zwiedzić budynek komendy oraz przyjrzeć się z bliska pracy policjantów. Największą radość sprawiła im możliwość zobaczenia sprzętu policyjnego, w tym radiowozów.