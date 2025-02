Autor:

Spis treści

W PRL-u oglądał go każdy. "Czterdziestolatek" przyciągał Polaków przed telewizory

Pierwszy odcinek kultowego serialu "Czterdziestolatek" pojawił się 16 września 1975 roku. Lada moment więc minie 50 lat od rozpoczęcia emisji, która na stałe zapisała się w pamięci Polaków. Produkcja opowiadała historię warszawskiego inżyniera Stefana Karwowskiego, który kończy 40 lat i przeżywa kryzys wieku średniego. W serialu pojawiły się także wątki rodziny głównego bohatera oraz nie brakowało elementów komunistycznej propagandy, która na tamte czas była typowym zjawiskiem. Dzieło bez wątpienia odniosło sukces i do dziś jest chętnie oglądane oraz wspominane. Co ciekawe, na warszawskim Ursynowie powstał nawet mural upamiętniający "Czterdziestolatka". W stolicy znajdziemy jednak jeszcze inne symbole nawiązujące do serialu, w tym także kultowy blok, który - ku zdziwieniu wielu - wciąż stoi!

Blok najsłynniejszego 40-latka w Warszawie. To tu mieszkała rodzina Karwowskich

Bez wątpienia kultowym symbolem PRL-owskiego serialu "Czterdziestolatek" jest warszawski blok, w którym według fabuły mieszkała rodzina Karwowskich. Budynek do dziś znajduje się przy ul. Pańskiej 61 i jest często odwiedzany przez wielbicieli produkcji. Co ciekawe, sceny nie były wcale nagrywane w bloku, lecz w studiu filmowym.

Dzięki uprzejmości portalu warszawa.eska.pl, poniżej zamieszczamy galerię zdjęć, w której znajdują się fotografie bloku z "Czterdziestolatka".

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd