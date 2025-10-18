"Ojciec roku" za kratami. Pijany zawiózł 12-letniego syna na zakupy

Pirat drogowy na podwójnym gazie

W środę, 16 października, płońska drogówka prowadziła kontrolę prędkości w Bogusławicach. Około godziny 12, funkcjonariusze zatrzymali kierowcę mazdy, który przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym o 19 km/h. Już podczas rozmowy z kierowcą, policjanci wyczuli od niego silną woń alkoholu. Jak się okazało, ich podejrzenia były słuszne.

Ponad 1,5 promila i dziecko w aucie!

Badanie alkomatem wykazało, że 46-latek miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu! To jednak nie wszystko. W pojeździe znajdował się również jego 12-letni syn. Jak ustalili policjanci, mężczyzna wracał właśnie z zakupów do domu.

Kierującemu wydano zakaz dalszej jazdy, a samochód trafił na strzeżony parking. Chłopiec został przekazany pod opiekę członka rodziny, podczas gdy ojciec był w drodze do policyjnego aresztu.

Pijany kierowca przygniótł policjanta do barierek. Szaleńczy pościg ulicami Warszawy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Surowa kara za jazdę po pijaku

Po wytrzeźwieniu mieszkaniec gminy Załuski usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Konsekwencje mogą być bardzo poważne. Zgodnie z prawem, grozi mu:

kara do 3 lat pozbawienia wolności,

kilkuletni zakaz prowadzenia pojazdów,

obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Alkohol i auto to śmiertelne połączenie!

Nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska podkreśla: "To przykład sytuacji, w której chwila lekkomyślności mogła skończyć się tragedią. Alkohol za kierownicą wciąż jest jedną z głównych przyczyn wypadków, a każda decyzja o prowadzeniu po spożyciu to ryzyko nie tylko dla siebie, ale też dla innych użytkowników dróg i najbliższych".

Poniżej znajdziesz numery telefonów pomocowych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin:

800 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia” (alkohol, narkotyki) – codziennie 16:00–21:00, bezpłatnie. Uzależnienia.

801 889 880 – Telefon Zaufania dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – codziennie 8:00–22:00.

801 033 242 – Infolinia „Anonimowi Alkoholicy” – codziennie 8:00–22:00.

Jeśli znajdziesz się w sytuacji kryzysowej – nie zwlekaj, zadzwoń lub skontaktuj się z lokalną poradnią uzależnień. Pomoc jest dostępna.