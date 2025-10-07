Wożą nas pijani i bez prawka. Zatrważające wyniki kontroli taksówek w Warszawie

Od początku roku do końca września przeprowadzono łącznie 2071 kontroli firm prowadzących przewóz osób. Jak poinformowała rzecznik stołecznego ratusza Monika Beuth, w aż 334 przypadkach stwierdzono poważne nieprawidłowości. Sytuacja jest alarmująca, a skala naruszeń prawa przez niektórych kierowców i firmy przewozowe szokująca.

Aż 86 kierowców nie posiadało wypisu z licencji podczas kontroli, dziewięciu nie miało ważnych badań lekarskich i psychologicznych, a 140 naruszyło przepisy prawa miejscowego.

55 kierowców poruszało się pojazdem bez uprawnień do kierowania, a pięciu było pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 22 kierowcom zatrzymano prawa jazdy, 14 posługiwało się fałszywymi dokumentami, a 24 było poszukiwanych przez policję. Służby zatrzymały również 253 dowody rejestracyjne.

Kontrole ujawniły również przestępstwa karno-skarbowe. Jeden z kierowców wydał pasażerowi paragon fiskalny na nieistniejącą firmę, a czterech w ogóle nie wydało paragonów. Ponadto, Straż Graniczna zatrzymała 37 kierowców, którzy nielegalnie przebywali w Polsce.

Ratusz informuje, że w porównaniu z trzema kwartałami 2024 roku widać spadek liczby przypadków przewozu osób bez wymaganej licencji, wypisu z licencji i prawidłowego oznakowania pojazdu TAXI. Niestety, nadal utrzymuje się problem złego stanu technicznego pojazdów. Zwiększyła się też liczba przypadków kierowania bez prawa jazdy oraz przez osoby poszukiwane.

W kontrolach uczestniczyli funkcjonariusze z warszawskiej drogówki, Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego, pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej oraz inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.