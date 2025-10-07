Wożą nas pijani i bez prawka. Zatrważające wyniki kontroli taksówek w Warszawie

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-10-07 12:59

Warszawa wzięła pod lupę taksówki i firmy przewozowe! Wyniki kontroli są zatrważające. Okazuje się, że wielu kierowców łamie prawo, a stan techniczny pojazdów pozostawia wiele do życzenia. Pijani kierowcy, fałszywe prawa jazdy i nielegalni imigranci za kierownicą. A to tylko... niektóre z wykrytych nieprawidłowości. Sprawdźcie, co jeszcze odkryły służby podczas kontroli w stolicy!

Od początku roku do końca września przeprowadzono łącznie 2071 kontroli firm prowadzących przewóz osób. Jak poinformowała rzecznik stołecznego ratusza Monika Beuth, w aż 334 przypadkach stwierdzono poważne nieprawidłowości. Sytuacja jest alarmująca, a skala naruszeń prawa przez niektórych kierowców i firmy przewozowe szokująca.

Aż 86 kierowców nie posiadało wypisu z licencji podczas kontroli, dziewięciu nie miało ważnych badań lekarskich i psychologicznych, a 140 naruszyło przepisy prawa miejscowego.

55 kierowców poruszało się pojazdem bez uprawnień do kierowania, a pięciu było pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 22 kierowcom zatrzymano prawa jazdy, 14 posługiwało się fałszywymi dokumentami, a 24 było poszukiwanych przez policję. Służby zatrzymały również 253 dowody rejestracyjne.

Kontrole ujawniły również przestępstwa karno-skarbowe. Jeden z kierowców wydał pasażerowi paragon fiskalny na nieistniejącą firmę, a czterech w ogóle nie wydało paragonów. Ponadto, Straż Graniczna zatrzymała 37 kierowców, którzy nielegalnie przebywali w Polsce.

Ratusz informuje, że w porównaniu z trzema kwartałami 2024 roku widać spadek liczby przypadków przewozu osób bez wymaganej licencji, wypisu z licencji i prawidłowego oznakowania pojazdu TAXI. Niestety, nadal utrzymuje się problem złego stanu technicznego pojazdów. Zwiększyła się też liczba przypadków kierowania bez prawa jazdy oraz przez osoby poszukiwane.

W kontrolach uczestniczyli funkcjonariusze z warszawskiej drogówki, Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego, pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej oraz inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

Super Express Google News
Wożą nas pijani i bez prawka. Zatrważające wyniki kontroli taksówek w Warszawie
6 zdjęć

Polecany artykuł:

Nowy sklep w Warszawie. Należy do rosyjskich oligarchów! Zapowiedziano kontrole
Sonda
Często jeździsz taksówkami?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KONTROLE POLICJI
KONTROLE POLICYJNE
KONTROLE