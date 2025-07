Pijany i bez prawa jazdy pędził przez miasto ciężarówką. Ledwo trzymał się na nogach

Dzięki bohaterskiej postawie świadka, policja w Zwoleniu zatrzymała kompletnie pijanego kierowcę ciężarówki! Mężczyzna nie tylko miał dwa promile alkoholu w organizmie, ale również nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Służby nie mają wątpliwości: to cud, że nie doszło do tragedii!

i Autor: Policja