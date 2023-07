BohaterON 2023 - gwiazdy z powstańcami. Kożuchowska wzruszająco i szczerze o udziale w akcji

W tym roku po raz kolejny znani aktorzy - m.in. Magdalena Różczka, Maciej Zakościelny czy Agnieszka Więdłocha nagrali krótkie spoty z uczestnikami Powstania Warszawskiego, które wkrótce będzie można obejrzeć w telewizji. Namawiają w nich: „Powstań! Dla powstańców” i przedstawiają kolejnego konkretnego bohatera. To „powstań!” oznacza: oddaj hołd, bądź gotów. Ambasadorką akcji jest też Małgorzata Kożuchowska, która przyznała podczas inauguracji edycji BohaterON 2023 : - Sama się zgłosiłam, obserwując to, co robi BohaterON. Czasami coś się robi po prostu z wewnętrznej potrzeby serca – przyznała aktorka.

- Mam dwie córki i chciałabym, żeby one dowiedziały się jak najwięcej o naszej historii oraz czerpały inspiracje i wzorce do naśladowania od tych, którzy w powstaniu walczyli i wykazywali się niezwykłą odwagą. W dzisiejszym świecie takich autorytetów szczególnie potrzebujemy – mówi też kolejna ambasadorka i aktorka - Magdalena Górska.

- To imponująca akcja, która edukuje, pomaga i odnosi się do pamięci, wydobywając to, co w naszej historii najważniejsze – przyznaje minister kultury Piotr Gliński, który przewodniczy Kapitule Nagrody BohaterON

Powstańcy doceniają zaangażowanie i skalę pomocy, materialnej, psychicznej i po prostu spotkania. - Nas to zawsze wzrusza - powtarzają.

Imponujące są dotychczasowe liczby świadczące o skali przedsięwzięcia. - BohaterON to m.in. 1,2 mln kartek do powstańców, 2 mln uczniów, którzy wzięli udział w zajęciach z bohaterami, 1,6 mln zł przeznaczonych na pomoc materialną powstańcom – wylicza Agnieszka Łesiuk-Krajewska, prezes fundacji Pokolenie Kolumbów, organizatorka i inicjatorka akcji BohaterON.

Szefowa akcji już myśli o przyszłorocznej – 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. Chce zainspirować do działania na rzecz powstańców jak najwięcej szkół, samorządów, organizacji w kraju, by okrągła rocznica trwała przez cały rok, nie tylko 1 sierpnia.

Oprócz corocznych statuetek BohaterON na 2024 rok wymyślono specjalne medale - formę nagrody za podejmowanie inicjatyw i aktywność związaną z powstańcami. Medal zaprojektował Wincenty Kućma - autor m.in. projektu pomnika Powstania Warszawskiego w Warszawie.

