Warszawska iluminacja świąteczna. Magiczny spacer Traktem Królewskim

Boże Narodzenie 2022. Warszawska iluminacja świąteczna

Nie ma świąt Bożego Narodzenia bez choinki, prezentów i ozdób. Jak co roku miasto zadbało, by mieszkańcom było w ten czas przyjemniej. Pojawiły się jednak głosy, że w tym roku może być trudno z uwagi na kryzys. - Mamy podpisaną umowę na wiele lat. W związku z tym koszty zerwania tej umowy byłyby olbrzymie. Iluminacja będzie, natomiast zrobimy wszystko by ograniczyć godziny iluminacji, tak żeby ten pobór prądu był jak najmniejszy. Tam, gdzie jesteśmy w stanie całkowicie wycofać się z iluminacji – na przykład na elewacji budynków – robimy to - wyjaśnił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

4 grudnia Prezydent Warszawy uroczyście włączył światełka na choince na Placu Zamkowym. Od tamtej pory mieszkańcy mogą cieszyć się tym wspaniałym widokiem. Warto wybrać się na spacer ul. Nowy świat i Krakowskie Przedmieście aż do Placu Zamkowego. Dla wszystkich, którzy nie mogą w tym roku oddać siętej przyjemności przygotowaliśmy specjalną galerię. Zobacz, jak w tym roku wygląda świąteczna iluminacja: