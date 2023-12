Boże Narodzenie 2023: Czy McDonald's będzie otwarty w 26 grudnia? Sprawdź godziny otwarcia

Co robić w Boże Narodzenie 2023 w Warszawie? TOP 10 pomysłów, by nie siedzieć cały czas za stołem

Czy McDonald's będzie otwarty 26 grudnia w Boże Narodzenie?

W Warszawie jest już ok. 40 McDonaldów, biorąc pod uwagę także bliskie okolice, jest ich aż 66. Jest to jedna z najbardziej lubianych restauracji z błyskawicznym jedzeniem Warszawiaków. Dlatego jest bardzo wysokie prawdopodobne, że znajdą się osoby, które będą miały ochotę zjeść co innego niż pierogi czy sałatki.

W jakich godzinach będzie można odwiedzić popularną sieć restauracji w Boże Narodzenie, 26 grudnia 2023? Poniżej znajduje się listę McDonaldów otwartych w Warszawie w Boże Narodzenie. Większość restauracji ma tego dnia wolne i nie pracuje w ogóle. Jednak są również takie, które będą otwarte i dostępne dla ludzi.

Otwarte restauracje McDonald's w stolicy 26 grudnia:

Trakt Brzeski 99a , restauracja: 10:30 - 00:00, McDrive: 10:30 - 02:00,

, restauracja: 10:30 - 00:00, McDrive: 10:30 - 02:00, Branickiego 25a , restauracja: 11:00 - 23:00, McDrive: 11:00 - 00:00,

, restauracja: 11:00 - 23:00, McDrive: 11:00 - 00:00, Wał Miedzeszyński 249 A , restauracja: 11:00 - 23:00, McDrive: 24h,

, restauracja: 11:00 - 23:00, McDrive: 24h, Patriotów 197 , restauracja: 11:00 - 23:00, McDrive: 11:00 - 00:00,

, restauracja: 11:00 - 23:00, McDrive: 11:00 - 00:00, Ostrobramska 75C (Promenada), restauracja: 12:00 - 21:00,

(Promenada), restauracja: 12:00 - 21:00, Ostrobramska 71 , restauracja: 11:00 - 00:00, McDrive: 11:00 - 06:00,

, restauracja: 11:00 - 00:00, McDrive: 11:00 - 06:00, Świętokrzyska 3 , restauracja: 11:00 - 02:00,

, restauracja: 11:00 - 02:00, Świętokrzyska 35 , restauracja: 11:00 - 00:00,

, restauracja: 11:00 - 00:00, Senatorska 2 , restauracja: 11:00 - 00:00,

, restauracja: 11:00 - 00:00, Radzymińska 94A , restauracja: 10:30 - 23:00, McDrive: 10:30 - 00:00,

, restauracja: 10:30 - 23:00, McDrive: 10:30 - 00:00, Al. Jerozolimskie 54 , restauracja: 05:00 - 03:00,

, restauracja: 05:00 - 03:00, Al. Jerozolimskie /Jana Pawła II, pawilon 64, WPP , restauracja: 12:00 - 00:00,

, restauracja: 12:00 - 00:00, Al. Jerozolimskie 142 , restauracja: 11:00 - 03:00,

, restauracja: 11:00 - 03:00, Al. Jerozolimskie 228 , restauracja: 07:00 - 00:00, McDrive: 07:00 - 00:00,

, restauracja: 07:00 - 00:00, McDrive: 07:00 - 00:00, Złota 59 , restauracja: 09:00 - 21:00,

, restauracja: 09:00 - 21:00, Al. Solidarności 117 , restauracja: 11:00 - 00:00,

, restauracja: 11:00 - 00:00, Dzika 29 , restauracja: 10:30 - 01:00, McDrive: 10:30 - 00:00,

, restauracja: 10:30 - 01:00, McDrive: 10:30 - 00:00, Kijowska 20 , restauracja: 11:00 - 22:00,

, restauracja: 11:00 - 22:00, Toruńska 107A , restauracja: 11:00 - 23:00, McDrive: 11:00 - 23:00,

, restauracja: 11:00 - 23:00, McDrive: 11:00 - 23:00, Modlińska 29 , restauracja: 07:00 - 23:00, McDrive: 06:00 - 02:00,

, restauracja: 07:00 - 23:00, McDrive: 06:00 - 02:00, Czarodzieja 1 , restauracja: 11:00 - 23:00, McDrive: 11:00 - 00:00,

, restauracja: 11:00 - 23:00, McDrive: 11:00 - 00:00, Grochowska 207 , restauracja: 10:30 - 00:00,

, restauracja: 10:30 - 00:00, Górczewska 249 , restauracja: 07:00 - 00:00, McDrive: 07:00 - 00:00,

, restauracja: 07:00 - 00:00, McDrive: 07:00 - 00:00, Conrada 29 B , restauracja: 11:00 - 23:00, McDrive: 11:00 - 00:00,

, restauracja: 11:00 - 23:00, McDrive: 11:00 - 00:00, Pułkowa 60 , restauracja: 11:00 - 23:00, McDrive: 11:00 - 00:00,

, restauracja: 11:00 - 23:00, McDrive: 11:00 - 00:00, Wiertnicza 35 , restauracja: 10:30 - 00:00, McDrive: 11:00 - 01:00,

, restauracja: 10:30 - 00:00, McDrive: 11:00 - 01:00, Rzymowskiego 18 , restauracja: 11:00 - 00:00, McDrive: 11:00 - 00:00,

, restauracja: 11:00 - 00:00, McDrive: 11:00 - 00:00, Wołoska 12 , restauracja: 10:00 - 22:00,

, restauracja: 11:00 - 23:00, McDrive: 11:00 - 00:00, Żwirki i Wigury 1 , restauracja: 09:00 - 17:00,

, restauracja: 09:00 - 17:00, Komitetu Obrony Robotników 65 , restauracja: 11:00 - 00:00, McDrive: 11:00 - 00:00,

, restauracja: 11:00 - 00:00, McDrive: 11:00 - 00:00, Łopuszańska 2 , restauracja: 11:00 - 23:00, McDrive: 11:00 - 02:00,

, restauracja: 11:00 - 23:00, McDrive: 11:00 - 02:00, Pelikanów 24 , restauracja: 11:00 - 23:00, McDrive: 11:00 - 00:00,

, restauracja: 11:00 - 23:00, McDrive: 11:00 - 00:00, pl. Szwedzki 1 , Janki k/Warszawy, restauracja: 11:00 - 22:00, McDrive: 11:00 - 22:00,

, Janki k/Warszawy, restauracja: 11:00 - 22:00, McDrive: 11:00 - 22:00, Wrocławska 23 B , restauracja: 11:00 - 23:00, McDrive: 11:00 - 00:00,

, restauracja: 11:00 - 23:00, McDrive: 11:00 - 00:00, Połczyńska 28 , restauracja: 11:00 - 23:00, McDrive: 11:00 - 00:00,

, restauracja: 11:00 - 23:00, McDrive: 11:00 - 00:00, Al. Jana Pawła II 82 , restauracja: 12:00 - 21:00

, restauracja: 12:00 - 21:00 Rondo Daszyńskiego 2 , restauracja: 12:00 - 22:00

, restauracja: 12:00 - 22:00 Al. Jerozolimskie 179 , restauracja: 11:00 - 19:00,

, restauracja: 11:00 - 19:00, Powsińska 31 , restauracja: 12:00 - 21:00,

, restauracja: 12:00 - 21:00, Górczewska 124 , restauracja: 10:00 - 20:00,

, restauracja: 10:00 - 20:00, Zgrupowania "AK" Kampinos 15, restauracja: 12:00 - 20:00,

Zamknięte McDonald'y w stolicy 26 grudnia:

Jubilerska 1/3 , zamknięte

, zamknięte Targowa 72 , zamknięte,

, zamknięte, Głębocka 15 , zamknięte,

, zamknięte, Al. Jerozolimskie 148 , zamknięte,

, zamknięte, Puławska 427, zamknięte,